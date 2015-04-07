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بالفيديو.. السكك الحديدية تكشف عن قطار المفاجآت في شم النسيم بتذكرة 15 جنيها

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بالفيديو.. السكك الحديدية تكشف عن قطار المفاجآت في شم النسيم بتذكرة 15 جنيها بالفيديو.. السكك الحديدية تكشف عن قطار المفاجآت في شم النسيم بتذكرة 15 جنيها

قالت نجوى ألبير، المتحدث الرسمي باسم هيئة السكة الحديد، إن قطار المفاجآت تنظمه الهيئة كل عام يوم شم النسيم لمشاركة المصريين احتفالاتهم.

وأضافت ألبير في مداخلة هاتفية على فضائية “الحياة”، أمس الاثنين :” أن قطار المفاجآت يبدأ في الساعة السادسة إلا ربع من صباح يوم شم النسيم، مشيرة إلى أن سعر التذكرة 15 جنيهًا ” .

وتابعت: “تسمية قطر المفاجأت بهذا الإسم لأن من سيستقله لن يعلم إلى أي جهة سيتوجه هذا القطار، إما أن يأخذهم إلى الإسكندرية أو الإسماعيلية، إلا أن العام الحالي تم تخصيص قطارين أحدهما سيذهب من القاهرة للإسكندرية، والآخر إلى الإسماعيلية”.

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