«ندوة الثلاثاء»:فيروس «كورونا»..المواجهة بلا شفافية وتنسيق

على الرغم من مضي نحو عامين ونصف تقريباً على ظهور فيروس"كورونا" في المملكة، التي سجلت أول حالة له في شهر سبتمبر من العام 2012 ، وحتى اليوم لا تزال هنالك الكثير من الأسئلة لدى المجتمع حيال هذا الفيروس الذي يصنف ضمن الأمراض المستجدة، تبحث عن إجابة، في ظل تضارب بعض المعلومات من هنا وهناك ومن مختصين ومتعاملين مع هذا المرض في مسببات وطرق انتقال الفيروس، وهو ما أوجد حالة الإرباك لدى البعض، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الصحية بكافة قطاعاتها للتعامل مع هذا المرض ومحاولة تحييد طرق انتقاله وانتشاره والتواصل مع المراكز المتخصصة في العالم لبحث سبل مواجهته، طوال الفترة الماضية، إلا أن هذه الجهود تبقى قاصرة دون تكاتف كافة الجهات الرسمية والمجتمعية وتعاونها مع بعضها في المواجهة للقضاء عليه قبل أن يحصد المزيد من الضحايا.

وأمام "كورونا" تبرز القضية الأهم هنا، وهي أننا بحاجة ماسة لإستراتيجية فاعلة وواضحة للتعامل مع الأوبئة مستقبلاً ومع الأمراض المستجدة التي تظهر علينا بين حين وآخر على أن تكون معممة على جهات الاختصاص وواجبة التطبيق كل في مجاله، حتى لا نعيد نفس الأخطاء عند التعامل مع المستجدات، لا سيما وأننا مررنا خلال العشر سنوات الماضية ب(4) أوبئة خطيرة هي (سارس، وإنفلونزا الطيور، وإنفلونزا الخنازير، وكورونا)، وأمام هذه الإستراتيجية تتحدد مهام كل جهة وتتعاون فيما بينها، والمجتمع الذي يعول عليه الكثير في المواجهة، حتى نتجاوز هذه الأزمات بأقل الأضرار والخسائر..

جمع المعلومات عن الفيروس

في البداية تحدث "د. عبدالعزيز بن سعيد" عن "كورونا" وكيف ينتج ويتطور ومن ثم ينتقل، قائلاً: مرض "كورونا" تم اكتشافه تقريباً في شهر سبتمبر من العام 2012م في "بيشة" كأول حالة، وبعد ذلك بدأ التعرف على عدة حالات لاحقاً، ولأنه مرض جديد ومشكلة صحية جديدة لم نكن نعرف معلومات عنه إلاّ الشيء القليل، ومن ثم بدأت الأبحاث عن طريق العديد من الباحثين، حيث أخذ كل باحث يتعرف على ما هو "كورونا"؟ وما هي كيفية انتقاله بين الناس؟ مضيفاً أنه من هنا بدأت تتجمع المعلومات، ولعلنا ندرك أن معظم الأمراض المعروفة لها مئات السنين ويمكن الحديث عنها نسبةً لوجود المعلومات، أمّا الحديث عن مرض عمره لا يتجاوز ثلاثة أعوام فليس من السهل، مبيناً أنه قد يكون الثمن باهظاً في مثل هذه الأمراض نتيجة لبعض الوفيات، لكن كلّما عرفنا أكثر يمكن أن نقي أنفسنا أكثر، موضحاً أن هذا العام أفضل من العامين الماضيين، مشيراً إلى أن انتقاله في المجتمع يُعد ضعيفاً، لكن كان انتشاره أكثر في بعض المرافق الصحية، وهذه المعلومات لا شك ستفيد الجهات الصحية أثناء العمرة والحج.

وأضاف: على الرغم من محاولة الفيروس في أكثر من مرة تجاوز الحدود، حيث ظهرت حالة في الفلبين وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلاّ أنه لم يستطع أن ينتشر داخل هذين الدولتين، وهذه إشارة على أن انتقاله من شخص إلى شخص في المجتمع ضعيف جداً، ذاكراً أنه لا بد من وجود بيئة خصبة لانتقاله، لافتاً إلى أن الفيروس اختفى لمدة تزيد على الستين يوماً، حتى أوشكوا بالإعلان عن انتهائه، لكن سرعان ما عاد مرة أخرى!

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الانتقال بين البشر

وأوضح "د. عبدالعزيز بن سعيد" أن هذا المرض لا ينتشر كثيراً وسط البشر، والدليل بعض الدراسات التي أثبتت أن نسبة الانتقال بين البشر هي 4%، مضيفاً إلى أنه مازالت "الإبل" هي أهم المصادر الرئيسة لهذا المرض، مبيناً أن هناك تضخيماً للحالات عندما تتعامل معها المنشآت الصحية في ظروف معينة، خاصةً وأنهم يحرصون على احتواء كل حالة، بل والتعامل معها بالطريقة السليمة، وعلى سبيل المثال ظهرت في الطائف 3 حالات في اكتوبر وتطورت إلى أن وصلت (30) حالة، وقبلها في الرياض ظهرت 3 حالات، حيث تعاملت معها المنشآت الصحية بحرفية ممتازة، لهذا فإن المنشأة تلعب دوراً كبيراً جدا، مشيراً إلى أنه يأتي بعد ذلك دور مكافحة العدوى، التي تساعد على تخفيف الحالات، ثم يأتي دور الأبحاث الوبائية وذلك للتعرف على مصدر الفيروس.

أمراض مستجدة

وعن رؤية "الصحة العالمية" للفيروس وآلية تعامل الأجهزة المختصة في المملكة وتواصلها في هذا الجانب، أكد "د. حسن البُشرى" على أن في منظمة الصحة العالمية شيء اسمه "الأمراض المستجدة"، والتي ظهرت خلال الثلاثة أو الأربعة عقود الماضية، مضيفاً أن هذه الأمراض وبنسبة (80%) مصدرها حيواني، لم تكن معروفة من قبل، وهذه الأمراض تحدث بشكل أوبئة، ولا يوجد لها عقار ولا لقاحات، بل إن معظم هذه الأمراض قد تكون موجودة في الأصل لكنها اكتسبت خاصية جديدة أي "مناعة"، أو امتدت في مناطق جغرافية لم تكن معروفة فيها، مبيناً أنه مثلاً حينما جاءت "حمى الوادي المتصدع" لم تكن موجودة لدينا وإنما كانت معروف في 7 دول فقط، والآن توجد في (120) دولة في العالم، حيث انتشرت انتشاراً غير مسبوق، وهذه الأمراض تسمى مُستجدة وتشكل قلقاً دولياً في كثير من الحالات، مشيراً إلى أن "كورونا" يُعد من الأمراض المستجدة، لكن هناك موضوع اللوائح الصحية الدولية والتي تعنى بالأمراض التي تتعدى الحدود السياسية، بمعنى أن المرض لا حدود له، ونتيجة للتداخلات الكثيرة وحرية الحركة وسرعتها انتقلت الأمراض من بلد إلى آخر، عكس ما كان في الماضي حيث كانت الحركة بطيئة وتتم عبر البواخر والبر، وكان الشخص يحتاج إلى شهر لينتقل من جنوب أفريقيا إلى دول البحر الأبيض التوسط، أو من أقصى شرق آسيا إلى مكة المكرمة، والآن في أقل من فترة الحصانة يصل المرض إلى البلد.

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وأضاف: التجمعات مثل العمرة والحج تشكل ضغطاً كبيراً على العاملين في وزارة الصحة السعودية، وبالتالي يكون التأثير شاملاً لجميع العالم، وكثير من الدول تتخوف من انتقال الأمراض إليها من الحجاج العائدين وتنتشر من خلالهم إلى دول أخرى، مبيناً أنه كانت اللوائح الدولية في الماضي مربوطة بأمراض معينة مثل "الكوليرا"، و"الطاعون"، وأن هذه الأمراض إذا ظهرت يجب التبليغ عنها حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من التدخل.

لا يشكل قلقا دوليا

وأوضح "د. حسن البُشرى" أنه مع ظهور الأمراض المستجدة كان لا بد من تنقيح وتغيير اللوائح الصحية الدولية، مضيفاً أنه تم تعديل اللوائح عام 2005م وبدأ التنفيذ عام 2007م، ومنحت الدول فترة سماح حتى عام 2014م الماضي من أجل اتجاه الدول لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، أمّا كيف تطبقها، فمن خلال إعداد الكوادر الخاصة إلى جانب اكتشاف الأمراض مبكراً، مبيناً أن الأمراض المصنفة لم تعد 3 أمراض وإنما تم تصنيفها إلى مجموعات، وهناك مجموعات في حالة واحدة يجب التبليغ عنها مثل "السارس"، و"الطاعون"، و"شلل الأطفال البري"، و"أنفلونزا الخنازير" حتى لا تُصبح وباءً عالمياً، ذاكراً أن هناك مجموعة من الأمراض لا تبلغ عنها إلاّ بناءً على الوضع الذي عليه، فمثلاً (10) حالات "كوليرا" في دولة نائية قد لا تشكل قلقاً دولياً، ولكن (10) حالات "كوليرا" في وسط القاهرة أو مدينة من المدن العالمية الكبيرة هذه تسبب مرضاً دولياً، مشيراً إلى أن "كورونا" يُعد من الفيروسات المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان، ومثل هذه الفيروسات لها 3 مراحل مهمة؛ أولاً: تعدي الحاجز النوعي والانتقال من الحيوان إلى الإنسان، ثانياً: الفيروس الذي يقتل مرضاه يُعد منتحراً لأنه سيدفن مع مرضاه، إلاّ أن المشكلة إذا تأقلم مع الإنسان واستطاع أن ينتقل إلى آخر وهنا تبدأ المشكلة، ويبرز السؤال: هل يسبب قلقاً دولياً؟ ثالثاً: مرحلة تعدي الحدود السياسية، وهنا تتدخل منظمة الصحة؛ لأن المشكلة أصبحت عالمية.

وأضاف: منظمة الصحة العالمية اجتمعت أكثر من ثماني مرات لمناقشة الوضع في المملكة؛ لمعرفة أن "كورونا" يسبب قلقاً دولياً أم لا؟ لكن بعد هذه الاجتماعات الثمانية اقتنعت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض لم يعد يشكل قلقاً دولياً، أمّا لماذا فلأن الأمراض المستجدة لا تملك منظمة الصحة أسماء لها، ولا تعرف من أين تنتقل، وكيف تنتقل؟!

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الترصّد الوبائي

وفيما يتعلق بتوصيات منظمة الصحة العالمية للمملكة حيال هذا الفيروس، قال "د. حسن البُشرى": إن المنظمة اطمأنت على الترصد الوبائي، وأن الحالات التي انتقلت في المجتمع من الحيوان إلى الإنسان ليست في يد وزارة الصحة، وإنما يجب أن تدرس وتناقش من خلال الدراسات الوبائية لمعرفة طريقة العدوى ومحاولة القضاء عليها، أمّا إذا دخل الإنسان المصاب المستشفى وأصبح المستشفى مكاناً خصباً لانتشار المرض، فإن الأمر في يد وزارة الصحة إلى حد كبير جداً؛ للحد من هذا المرض أو وقفه، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية ترى أن الجهود المبذولة في المملكة الآن تسير من حسن إلى أحسن، وعندما جاء وفد منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى المملكة قبل أسابيع كتب تقريراً أوضح أن هناك تحسناً كبيراً طرأ على الوضع، لكن تظل هناك فجوات مرتبطة بالمعرفة، وقد ذكرنا أن هذا المرض جديد والاسم كذلك يُعد جديداً، وأن المعلومات غير معروفة، على الرغم من مرور عامين؛ والسبب أن المنظمة نصحت بإجراء دراسة معينة، لكن قد تحدث بعض الخلافات بين الباحثين نتيجة اختلاف اهتماماتهم، فهناك باحثون حريصون على السبق البحثي بأن ينشر بحثه قبل الآخرين، وفي ذات الوقت ترى منظمة الصحة العالمية أن نشر مثل هذه البحوث أمر ثانوي وإنما المهم في البداية حماية الإنسان، مؤكداً على أن منظمة الصحة العالمية تحرص على توفير المختبرات وتوفير المجموعات، إضافةً إلى الاختصاصات غير الموجودة من أجل إيجاد فريق عالمي.

التبليغ الدولي

وأوضح "د. حسن البُشرى" أن منظمة الصحة العالمية في اللوائح الصحية الدولية تُعد اتفاقية وقعت عليها جميع الدول، مضيفاً أن الاتفاقية تقول لجميع الدول: إنه إذا وقع مرض مثل هذه الأمراض في دولة ما أن تُبلّغ الدولة خلال (48) ساعة عن الاجراءات التي اتخذتها حيال هذا المرض، ومن ثم تتحرك المنظمة حسب المعطيات، مضيفاً أنه إذا الدولة لم تبلغ فإن المنظمة لديها آلية فحص يومياً عن الأخبار الصحية في جميع دول العالم وبجميع اللغات، فإذا اكتشفت أن هناك صحيفة نشرت أخباراً عن هذا البلد تُرسل منظمة الصحة العالمية رسالة على أنه نما إلى علم المنظمة كذا وكذا، فلماذا لم يتم التبليغ؟ مبيناً أن بعض الدول - ولا أقصد المملكة - لديها ثقة زائدة في قدراتها، وأن ما لديها من مشكلة تستطيع حلها وحدها، ولا تحتاج إلى تبليغ، وقد تصل المشكلة إلى مرحلة الاستهانة بالأمر خوفاً من الإشاعات، ذاكراً أنه في نهاية المطاف تتدخل منظمة الصحة العالمية، والدليل هو توافد الوفود الصحية إلى المملكة، وآخرهم مجموعة مختصين قبل فترة، كما ستصل كذلك مجموعة عالمية، مؤكداً على أن منظمة الصحة العالمية هي في حركة دؤوبة من أجل الوصول إلى علاج لهذا المرض.

وحول ملاحظات منظمة الصحة العالمية على تعامل المملكة مع "كورونا" أكد أنه يُتابع الموضوع بشكل يومي، بل يكاد يعمل بشكل مباشر داخل وزارة الصحة، ويحضر جميع الاجتماعات الداخلية، ويشارك في فحوصات الاستقصاءات الوبائية لجميع مناطق المملكة مثل الطائف، والخبر، والمستشفى الجامعي، كما يعمل مع الفريق الطبي جنباً إلى جنب، ويُشارك كذلك في اللجان التي تؤدي دور التقييم في جميع الدورات التدريبية، مبيناً أن منظمة الصحة العالمية تعمل كجزء من منظومة المكافحة داخل المملكة وليست في وزارة الصحة فقط وإنما مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحالات المرضية.

انتقال محدود

وحول تعاطي وتعامل وسرعة تجاوب أقسام الطوارئ في المستشفيات مع المرض، قال "د. هايل العبدلي": نحن لدينا مرض وبائي له ثلاث سنوات وهو لم يخرج من منطقتنا، حيث إنَّه لا يزال موجوداً لدينا فقط، ولو كان انتقاله فاعلاً بين البشر لرأيناه في جميع بقاع العالم، كما أنَّ انتقاله داخل منطقتنا يُعدُّ محدوداً، إذ بلغ عدد الحالات حوالي (946) حالة خلال ثلاث سنوات، وبالتالي فإنَّ هذا المرض انتقل في بقعة جغرافية محددة من العالم، ولو كان انتقاله بين البشر فاعلاً لانتقل إلى أماكن واسعة في العالم، بينما كل الحالات محصورة لدينا، وحتى الحالات التي تمَّ اكتشافها في الخارج هي إمَّا أن يكون أصحابها مرّوا على المنطقة، أو أنَّهم من أبناء المنطقة وتمَّ تشخيصهم في الخارج.

وأضاف: إنَّ هذا يؤكّد أنَّ هناك مصدرا أوليّا مرتبطا بالبيئة في هذه البقعة الجغرافية وهي مختلفة عن البقع الجغرافية الأخرى من العالم، وهذا ما أدَّى إلى البحث عن المصدر الأوليّ، وقد أكدت البحوث أنَّ "الإبل" هي المصدر الرئيس للمرض، ولكن هل هي "الجمال" فقط؟ لسنا متأكدين من ذلك، إنَّما الأكيد هو أنَّ "الفيروس" وُجد داخل إفرازات "الإبل"، كما أنَّنا وجدنا مضاداتها في "الإبل"، وهي مرتبطة بالبيئة بشكل أوسع من أيّ مكان في العالم، مُضيفاً أنَّ هناك سؤالا مطروحا من عدد كبير من الناس مفاده: لماذا لا نراه بشكل واسع؟

وأوضح أنَّه يعتقد أنَّ ذلك يعود إلى أنَّ قدرة انتقال "الفيروس" محدودة، كما أنَّه لا يستطيع أن يُثبِّت نفسه بالانتقال بين البشر بشكل مستمر، مُبيِّناً أنَّ ما يحدث هو أنَّه يصيب البشر الذين لديهم قابلية للإصابة بمرض "الالتهاب الرئوي الحاد"، مشيراً إلى أنَّ هؤلاء البشر يذهبون عادةً إلى المستشفيات و"الفيروس" موجود بكميات كبيرة في إفرازاتهم، وبالتالي فإنَّهم قادرون على نقل العدوى إلى العاملين في القطاع الصحي بشكل أكبر، ولذا نجد أنَّ المشكلة كبيرة في المنشآت الصحية؛ لأنَّ المرضى الذين يأتون إلى المستشفيات لديهم قابلية لنقل "الفيروس" بشكل أعلى ممَّن هم داخل المجتمع، كما أنَّ البيئة مهمة في المنشأة الصحية نتيجة قرب الطبيب أو الممرضات وخبير التنفس من المريض الحامل لفيروس "كورونا"، وبالتالي فإنَّهم إذا لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة فإنَّ انتقال الفيروس" يكون سريعاً، ونتيجةً لذلك نجد أنَّ المشكلة متضخمة في القطاع الصحي أو داخل المنشآت الصحية.

د. العبدلي: البحوث أكدت وجود الفيروس داخل إفرازات «الإبل».. وعاقبنا المستشفيات المتهاونة في المكافحة

معاقبة المستشفيات المخالفة

وعن بداية تفشّي المرض، ذكر "د. هايل العبدلي" أنَّ التجارب المريرة كانت داخل هذه المنشآت الصحية، مُضيفاً أنَّ بداية تفشي المرض كانت في العام (٢٠١٣م) في الأحساء، وذلك في وحدة غسيل كلوي مكتظ بالمرضى، موضحاً أنَّ مرضى الفشل الكلوي هم أكثر عُرضة لتطور المرض لديهم إلى التهاب رئوي، لافتاً إلى إصابة عدد من الممرضين في تلك الفترة، ومع ذلك لم تظهر تفشيات كثيرة إلاَّ في شهري "إبريل" و"مايو" من العام نفسه بمدينة "جدة" فقط، ثمَّ انتقل المرض إلى "الطائف"، والآن يوجد في بعض المناطق بشكل محدود، مُبيِّناً أنَّ "وزارة الصحة" رأت خلال هذه الفترة أنَّ هناك مشكلة كبيرة في نظم مكافحة العدوى بالمستشفيات، وبدأت بإقرار خطة لمنع تفشي الفيروس داخل المستشفيات، ابتداءً من التشخيص العاجل أو المبكر للحالة، على أن يبدأ ذلك من بوابة دخول المرضى إلى أيّ مستشفى، خصوصاً مبنى الطوارئ، ثمَّ بدأت بعيّنة تشمل فرز الحالات التنفسية، وذلك حينما يدخل شخص ما إلى الطوارئ، حيث يستقبله الممرض، وإذا وجد لديه أعراض تنفسية فإنَّه ينقله إلى مسار آخر يختص بخدمة مرضى الأعراض التنفسية، التي قد يكون من ضمنها مرض "كورونا".

وفيما يتعلق بمدى التحسّن في عمليات الفرز، بيَّن أنَّ هناك تحسنا سريعا في عمليات الفرز حالياً، وذلك بخلاف ما كان عليه الحال في السابق، خصوصاً في فترة الصيف الماضية عندما قلَّت عمليات الفرز، مُضيفاً أنَّ الفرز ازداد بصورة معقولة، وليس بقدر الطموح، أمَّا في بعض المستشفيات الخاصة –للأسف- فليست هناك عمليات فرز سريعة، كما أنَّ هذه العمليات لم تُفعّل، ممَّا استدعى اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المنشآت التي لم تلتزم بشروط مكافحة الفيروس، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض حياة النَّاس للخطر.

غياب التشخيص

وحول دخول المريض لطلب الشفاء من أحد الأمراض ثم خروجه مصاباً بفيروس "كورونا"، علقت "د. حنان بلخي" قائلةً: أعتقد أنَّ حالات معظم أقسام العدوى في جميع المستشفيات ما تزال صعبة، وذلك منذ (10) سنوات، ونحن مررنا بأربعة أوبئة انتشرت في المملكة، وهي: "السارس" و"أنفلونزا الطيور" و"أنفلونزا الخنازير"، والآن فيروس "كورونا"، وهذه أربعة فيروسات تسمى ب"الأمراض المستجدة"، مُضيفةً أنَّ التحديات التي يواجهونها فيما يتعلّق بالفيروسات المستجدة بالذات، هي عدم وجود التشخيصات في بداية الوباء، مُبينةً أن أول تعريف للحالات الذي أصدرناه كان مبنياً على حالتين، وذلك عندما اجتمعنا في الوزارة في نوفمبر من العام 2012م، وفي سبتمبر كانت الحالة الخاصة بالدكتور "زكي" عندما أُرسلت العينة إلى "بريطانيا"، حيث شُخِّصت على أنَّها "كورنا مستجدة"، وحالة أخرى أيضاً أُرسلت إلى "بريطانيا" من دولة "قطر"، ووجدوا تشابهها بنسبة تزيد على (98%) في التسلسل الجيني للفيروسين.

د. بلخي: المجتمع شريك في المسؤولية وغياب التشخيص في بداية الوباء أهم تحدٍ

رسم السياسات

وأشارت "د. حنان بلخي" إلى أنَّه تمَّ التأكيد حينها على أنَّ هذين الفيروسين هما من الجزيرة العربية لمريض من "السعودية"، وتحديداً "محافظة بيشة" بينما كان الآخر من "قطر"، وبعد ذلك رجع فريق "النامرو" في "القاهرة" إلى حالات سبق أن شُخِّصت في مستشفى "الزرقاء" بمملكة "الأردن" في "إبريل" من العام 2012م، وهي ست حالات عبارة عن عينات محفوظة لحالتين فقط، فاستخرجت بعد أن أُجريت عليها اختبارات، إلاَّ أنَّ هذا "الجين" لم يكن معروفا في ذلك الوقت، وحينما أُخرجت الحالتين المحفوظتين في "الأردن" وجدوهما متطابقتين للفيروسين المُشخَّصين في "بريطانيا"، وهذا يعني أنَّ تفشّي "كورونا" ليس في "السعودية"، بل بمستشفى الزرقاء في "الأردن".

وفيما يتعلَّق بتعريف الحالة، أكَّدت "د. حنان بلخي" أنَّه يجب أن نبدأ في تشخيص حالتين لشخصين، مُضيفةً أنَّ وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية دخلتا في نقاشات طويلة جداً من أجل تقنين وتحديد تعريف الحالات، حيث إنَّه من الصعوبة بمكان أن يتمّ ذلك، لأنَّه لا يمكن الموافقة هنا على فحص جميع الأشخاص، وبالتالي فإنَّهم في مجال مكافحة العدوى عندما يريدون توجيه المستشفيات وأقسام الطوارئ والأطباء الذين يباشرون الحالات بشكل يومي، فإنَّهم بحاجةٍ إلى رسم سياسات واضحة لتحديد من هو محتاج إلى تشخيص ومن هو غير ذلك، ومن هو محتاج إلى عزل ومن لا يحتاج إليه.

الرعاية الأولية

وطرح الزميل "محمد الغنيم" تساؤلاً حول ما إذا كانت الاستراتيجية واضحة لدى "الصحة"، بعد مرور عامين من العمل؟ وأجابت "د. حنان بلخي" قائلةً: نعم، ففي البداية لم تكن الاستراتيجية واضحة، لكنها أصبحت واضحة حالياً - حسب ما ذكر الزملاء -، مُضيفةً أنَّ "وزارة الصحة" عملت على تقنين وتنقيح وتعريف الحالات، إلى جانب الحرص على سرعة التشخيص وعودة النتائج بشكل سريع إلى المستشفيات التي ليس لها القدرة على عمل التحاليل المخبرية، مثل مستشفى الحرس الوطني، موضحةً أنَّ باستطاعتهم إجراء التحاليل المخبرية لهذه الأمراض منذ شهر "يناير" من العام 2014م تقريباً، حيث يتمّ التشخيص في أقل من (12) ساعة، وتأتيهم العيّنة إيجابية أو سلبية، ومع ذلك قد تكون بعض الحالات غير واضحة؛ لأنَّ كمية العينة التي تؤخذ من المريض لإجراء التحليل غير كافية.

وأضافت أنَّه في هذه الحالة يجب أن يستمر المريض في وضع العزل إلى أن يشفى من المرض الرئوي الذي يعاني منه، أو يظهر سبب آخر يشرح أسباب إصابته بالالتهاب الرئوي، وإذا لم يظهر سبب آخر والمريض ما يزال يعاني من الالتهاب الرئوي وموجودا في العزل حسب السياسات المعترف بها والموجهة من وزارة الصحة ويتمّ اتّباعها في المملكة، فإنَّ المريض يبقى في العزل، مُشيرةً إلى أنَّ تكدّس المستشفيات لدينا في المملكة بشكل عام راجع إلى عدم وجود الرعاية الأولية التي تغني المريض عن مراجعة مراكز الطوارئ في المستشفيات الكبيرة، وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة حتى نستطيع أن نغير من النظام الصحي لدينا، حيث لوحظ أنَّ المريض يشعر بالأمان عندما يذهب للطوارئ في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني أو حينما يذهب إلى طوارئ المستشفيات الكبيرة.

تخفيف الضغط

وحول تعامل أقسام الطوارئ مع الحالات، أكدت "د. حنان بلخي" أن إدارة مستشفى الحرس الوطني وضعت سياسة لمجابهة الأمراض حسب نسبة الحا

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