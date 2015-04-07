الرئيس التركي يستقبل ولي ولي العهد

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، مساء أمس، بالقصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكان سمو ولي ولي العهد والوفد المرافق قد وصل العاصمة التركية في وقت سابق من مساء امس، حيث كان في استقباله بمطار "أسان بوغا"، معالي وزير الداخلية التركي، صباح الدين أوزتورك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أنقرة، عادل بن سراج مرداد.

وقد وصل في معية سموه، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبري ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

وكان سمو ولي ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين قد وصلا مساء أمس الأول إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

واطلع سمو ولي ولي العهد على العمليات الجوية المخطط لها ونوعيتها حسب الأهداف المحددة والتحضيرات المعدة لها.

والتقى الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان قبيل انطلاق طائرات "عاصفة الحزم" قادة القوات المشاركة من دول التحالف، والطيارين المشاركين في العمليات الجوية.