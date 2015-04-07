أهالي العوامية: على المطلوبين تسليم أنفسهم

شهدت بلدة العوامية في محافظة القطيف مساء أول من أمس ومنذ الساعة الثالثة إلى ال9:15 مواجهات أمنية مع عدد من المطلوبين، ما أدى إلى حدوث إصابات في رجال الأمن ومواطن ومقيم، ونتج عن تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية التي كانت تداهم "أوكار الإرهابيين" ب"حي الريف" استشهاد العريف ماجد بن تركي القحطاني، فيما نقل الآخرون للمستشفى وحالتهم مستقرة، كما احترق منزل.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان عاجل أصدرته عقب الأحداث باستشهاد "القحطاني"، ورأى أهالي البلدة بأن ما حصل لا يعبر عنهم بأي صورة من الصور، وأنهم يشدون على أيدي رجال الأمن ويقفون معهم، مؤكدين ل"الرياض" على أن المطلوب يكمن في معالجة أي قضية بالحكمة، وهو ما تعودناه دائما من القيادة الرشيدة في المملكة، مشيرين إلى أن إطلاق النار على رجال الأمن مسألة لا يرضاها أحد في البلدة، وأن على المطلوبين الأمنيين أن يسلموا أنفسهم للعدالة، داعين للشهيد القحطاني بالجنة، وإلى ذويه بالصبر والسلون، وأن يشفي الجرحى من رجال الأمن، ومن المواطنين، لا سيما النساء اللاتي تروعن جراء سماع الرصاص.

الأهالي يؤكدون أن ما حصل لا يعبّر عنهم.. ويشدون على أيدي رجال الأمن

والبلدة التي بدأت يومها أمس هادئة، ترقب أمني مشدد، بدأت حركة المواطنين خروجاً إلى اعمالهم في القطيف أو الدمام وغيرها كالمعتاد رغم التشديد الأمني ونقاط التفتيش، وأهل العوامية الذين أكدوا استنكارهم لما حدث من اطلاق النار على رجال الامن واستهداف المواطنين والمقيمين من قبل بعض المطلوبين أمنياً، وقالوا "على كل مطلوب أن يسلم نفسه للجهات الأمنية"، وماحدث أثار الهلع لدى سكان البلدة من كبار السن والنساء والاطفال بالإضافة إلى المقيمين.

ورأى "أبو محمد" الرجل الطاعن في السن والذي فضل عدم نشر اسمه؛ بأن العوامية هي منطقة لطالما كانت سباقة في الولاء للدولة وذلك جلي في الأدوار التي لعبها الآباء مع ولاة الأمر، إذ تم استقبال الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في منطقة عند جبل القوم القريب جدا من بلدة العوامية، وزارها الملك سعود، وسمي أبناء البلدة في ذلك العام "سعود" تيمنا بزيارة المليك رحمه الله، مؤكدا بأن ما يحصل خارج عن إجماع البلدة ولا يمثلها بأي صورة من الصور، وهو غريب على البلدة الهادئة، معربا عن أسفه لما آلت له الأمور فيها.

وليس بعيدا عن شباب وشيوخ بلدة العوامية، قال القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني: "إن ما حصل في بلدة العوامية مؤسف جدا، وآلمنا جميعا ويجب معالجته والتصدي له من قبل المواطنين"، مضيفا "إن استشهاد العريف ماجد القحطاني أثناء تأديته لواجبه أمر محزن للجميع في محافظة القطيف، ونحن نشد على أيدي رجال أمننا البواسل". وتابع نأمل أن يشفي الله الجرحى وأن يمن على ذوي القحطاني بالصبر ونعزيهم في استشهاد ابنهم، ونحن نعرف أن فراق الابن مصيبة كبيرة لكننا نحسبه شهيدا عند الله تعالى، وندعوه سبحانه أن يتقبله شهيدا مدافعا عن وطنه وعن أهل العوامية الذين يتصفون بالمسالمة وحب الوطن كما هو مشهود لهم في تاريخهم الحافل بالولاء"، مشيرا إلى أن الحكمة والرشد هي صفة ولاة الأمر، وهم قادرون على معالجة مسألة العوامية بحكمتهم.

وشدد عضو مجلس المنطقة الشرقية محمد الدعلوج على أن الوطن بما في ذلك محافظة القطيف يقف ضد الإرهاب والعنف الممارس من قبل قلة في بلدة العوامية، مستدركا "إن الحكمة هي من ترشدنا للحق وتجعلنا نعالج أي أمر مهما بلغت فيه الخسائر فداحة بالشكل الصحيح، وهو ما نجده في ولاة الأمر حفظهم الله تعالى". وتابع "إن فقد أحد رجال الأمن لحياته مسألة كبيرة وخطيرة، وهي مؤلمة لنا جميعا".

يشار إلى أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ذكر بأن قوات الأمن قامت بعد عصر الأحد بتفتيش عدد من الأوكار التي توفرت أدلة على استخدامها من قبل العناصر الإرهابية ببلدة العوامية، حيث تم فيها ضبط كمية من الأسلحة الآلية والمسدسات والذخيرة وأجهزة اتصال.

وأضاف أنه وأثناء انتقال رجال الأمن بين المواقع المستهدفة، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من أحد المباني المجاورة مما اقتضى التعامل مع الموقف بموجب الأنظمة والرد على مصدر النيران بالمثل، والقبض على أربعة سعوديين من المتورطين في استهداف رجال الأمن بإطلاق النار وهم يؤدون واجبهم.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة العريف ماجد بن تركي القحطاني واستشهاده بعد نقله إلى المستشفى، كما تعرض ثلاثة من رجال الأمن ومواطن ومقيم لإصابات مختلفة، وحالتهم الصحية مستقرة ، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.