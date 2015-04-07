"صحة الإسكندرية": استعدادات مكثفة للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

اجتمع الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بقيادات الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والمناطق الطبية التابعة لها، لمناقشة الاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر لها الفترة من 19 – 22 إبريل الحالى 2015.

وقد وجه حجازى أمس إلى سرعة استكمال أى نواقص فى الطعوم أو أكياس الثلج، وكذلك الاهتمام بالخرائط الممثلة للحدود الجغرافية والإدارية لمكاتب الصحة، مع ضرورة التنبيه على الصيادلة بالتأكد من سلامة سلسلة التبريد، كما شدد حجازى على ضرورة التأكد من التدريب الكافى لجميع الأطقم العاملة بالحملة.

وصرح الدكتور مجدى حجازى عقب الاجتماع أن الحملة تستهدف تطعيم ما يزيد عن 838 ألف طفل، وأن عدد الفرق الطبية المشاركة فى الحملة 2099 ما بين فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت، وأكد حجازى أن الحملة تقوم بتطعيم الأطفال بالمجان للمصريين وغير المصريين.

حضر الاجتماع الدكتور منيع إسماعيل مسئول الترصد بالبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة.