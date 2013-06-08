مدير أمن بورسعيد: اعتداء ضابط جيش "غير مسؤول" على كمين الشرطة "حادث فردي"

مطالبة أمين شرطة "لا يمثل إلا نفسه" الجيش بالانسحاب من بورسعيد لن تؤثر على العلاقة مع الشرطة

كتب : هبة صبيح منذ 27 دقيقة

قال اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد، إن اعتداء ضابط شرطة عسكرية غير مسؤول على قوة كمين أمني هو حادث فردي، والعلاقة بين الجيش والشرطة علاقة أمن وأمان لمصر، والدليل هو الخطة المشتركة بينهما اليوم لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جاد الحق مع اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري للمحافظة، أمام مدرسة بورسعيد الثانية العسكرية.

وأوضح مدير الأمن أن مطالبة أمين شرطة لا يمثل إلا نفسه الجيش بالانسحاب من بورسعيد لن تؤثر على العلاقة بين الجيش والشرطة، كما لن يؤثر ذلك على الأداء الأمني في المحافظة، مؤكدا أن من يُخطئ يُحاسَب من الطرفين، ويبقى النسيج الواحد بين الجيش والشرطة، ورسالتهما السامية هي أمن مصر والمواطنين.

"الغضبان": العلاقة بين الجيش والشرطة لا يمكن المساس بها مهما حاول المغرضون

وقال إن اللجنة المشتركة بين الشرطة والجيش تفقدت 13 لجنة امتحانات للتأكد من سير العملية بدون عقبات، وتم عقد عدة اجتماعات مع القوات المسلحة خلال الأيام الماضية لتنفيذ خطة التأمين، مؤكدا أنه راضٍ عن سير الامتحانات بشكل جيد تحت إشراف القوات التأمينية، لتحقيق الاستقرار والجو الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأعلن اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري، أن العلاقة بين الجيش والشرطة لا يمكن المساس بها مهما حاول المغرضون، مضيفا أن الشرطة والجيش تجمعهما علاقة تعاون وطيدة على مستوى بورسعيد، وظهرت قوتها في الحملة المشتركة لتأمين الامتحانات، معلنا إصرار الجيش والشرطة على عودة الأمن بشكل طبيعي للمحافظة، وأن الشارع بدأ يلمس نتيجة هذه الحملات المشتركة.

ومن جانب آخر، شكى بعض الطلاب من غموض بعض أسئلة امتحان اللغة العربية، وأكدوا أنها تحتاج لوقت أطول لحلها، خاصة سؤالي التعبير والقصة.

وسادت حالة من الرضا بصفة عامة بين الطلاب بعد الامتحان، وتمنوا أن تمر الامتحانات المقبلة بهدوء أيضا.