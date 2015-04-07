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إعادة خدمة تويتر في تركيا بعد استجابته لطلب حذف صور رهينة.. ويوتيوب لايزال محجوبًا

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إعادة خدمة تويتر في تركيا بعد استجابته لطلب حذف صور رهينة.. ويوتيوب لايزال محجوبًا إعادة خدمة تويتر في تركيا بعد استجابته لطلب حذف صور رهينة.. ويوتيوب لايزال محجوبًا

تويتر

قال مسئول تركي أمس الاثنين إن موقع تويتر استجاب لطلب تركيا حذف صور ممثل للإدعاء في اسطنبول احتجزه مسلحون من اليسار المتطرف تحت تهديد السلاح وإن الحظر على الموقع قد رفع بعد ساعات من فرضه.

وقال المسئول إن موقع يوتيوب الذي حجبته السلطات هو الآخر بعد أن أمرت محكمة في اسطنبول وسائل التواصل الاجتماع بحذف أي محتوى يظهر ممثل الادعاء المخطوف لا يزال محجوبًا حتى ساعة متأخرة اليوم الاثنين بينما تستمر المحادثات.

وقتل محمد سليم كيراز مدعي عام اسطنبول الذي يشاهد في الصور في وقت لاحق في إطلاق نار بين خاطفيه والشرطة الأسبوع الماضي.

وأضاف المسئول لرويترز “وافق موقع تويتر على إغلاق الحسابات وحذف الصور المرتبطة باحتجاز الرهينة الأسبوع الماضي. سيعاد فتح الموقع للدخول قريبا جدا.”

وقال مسئول طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن تويتر تعتزم الطعن على قرار المحكمة.

وتأثرت مواقع تواصل اجتماعي أخرى أيضا. فقالت شركة فيسبوك إنها التزمت بقرار أصدرته محكمة تركية يطلب منها منع الوصول إلى بعض المحتويات والا ستحجب كافة خدمات موقعها. وقال متحدث باسم الشركة إنها ستطعن على القرار.

وفي ساعة متأخرة اليوم الاثنين أمرت محكمة في اسطنبول أن يحذف جوجل المحتوى المثير للجدل بشأن ممثل الادعاء الذي قتل في الحادث وإلا فسيحجب هو الآخر.

رويترز

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