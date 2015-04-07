حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/4/7

يتميز مواليد برج العذراء بطابعه العملى والواقعى أكثر من أن يكون رومانسيًا، ومن الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم كثيرو الانتقاد للمحيطين بهم، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن هذا اليوم يمثل لك الهدوء فى كل حياتك نظرًا لأحداث تحدث لك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حاول أن تكون متأنيًا فى اختيار خطواتك المستقبلية، ويوم الثلاثاء سيحالفك الحظ فيه على تحقيق التقدم الذى كنت تطمح إليه ما يعطيك هدوء نفسى وشعور بالاستقرار، ستقوم بعملك على أكمل وجه وعندما يقف أى شخص فى طريقك لا تلتفت إلى نصائحه.
>حاول أن تستمع إلى شريك حياتك لأن حديثه معك سيوفر عليك الكثير من المشكلات ويوطد العلاقة بينكما، فهو المرآة التى ترى من خلالها كل أخطائك وهو الشخص الأفضل الذى يقدم لك النصائح التى تفيدك وتساعدك على التخلص من مشكلاتك.
توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>حاول أن تكون متأنيًا فى اختيار خطواتك المستقبلية، ويوم الثلاثاء سيحالفك الحظ فيه على تحقيق التقدم الذى كنت تطمح إليه ما يعطيك هدوء نفسى وشعور بالاستقرار، ستقوم بعملك على أكمل وجه وعندما يقف أى شخص فى طريقك لا تلتفت إلى نصائحه.
على مستوى الحياة العاطفية
>حاول أن تستمع إلى شريك حياتك لأن حديثه معك سيوفر عليك الكثير من المشكلات ويوطد العلاقة بينكما، فهو المرآة التى ترى من خلالها كل أخطائك وهو الشخص الأفضل الذى يقدم لك النصائح التى تفيدك وتساعدك على التخلص من مشكلاتك.