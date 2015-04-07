حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/7

عندما يرغبون فقط يظهر أصحاب برج الحمل بالمظهر الساحر الذى لا يقاوم من قبل الجنس الآخر، أصحاب برج الحمل يطلقون العنان لطاقاتهم الجبارة حتى لا يشعر أولئك الذين يتعاملون معهم بأنهم تأثروا بالتقدم الذى أحرزوه، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هناك أمور طارئة تثير سعادتك، سوف تتفتح أمامك طرق كثيرة كانت مغلقة. على المستوى العملى

>يفتح هذا اليوم بابًا كان مغلقا أو يحدث تغيرات مفاجئة فى مجال عملك تزيد من حبك له وإصرارك على النجاح فيه، فإذا حاول أى شخص اليوم انتقادك، دافع عن نفسك ولكن بهدوء. على المستوى العاطفى

>اليوم فرصة المصالحة مع الشريك قوية، لكن النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًا كن صادقًا وعبر عن شعورك وعما بداخلك بدلاً من الشعور بالاكتئاب.

شبكةعيونالإخبارية

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