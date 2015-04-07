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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/7

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/7 حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/7
يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحث دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: اليوم بالنسبة لأصحاب يعتبر مريح بالنسبة لك على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>لا يعاكس هذا اليوم رغباتك ولا يشوش على بعض برامجك فى العمل فاطمئن، اليوم يبدو من البداية هادئا ومريحًا ما يجعلك تنجح فى كل مهام عملك اليوم بصورة كبيرة.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى


>الأجواء خالية من الاضطرابات، فمن يحب سوف يعيش أحلى أيام حبه، ومن يبحث عن الحب سيقابل شخصًا يستحق كرمك ونبلك واحترامك، فاقترب منه للتعرف عليه بصورة أفضل.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى علاقتك الاجتماعية


>تبدو حائرًا اليوم فلا تعرف هل من الأفضل أن تصمت أم تتكلم بطريقة عدوانية عندما يحاول البعض إيذاءك وهذا يجعلك توازن بين الأمرين حتى تصل إلى الحل السليم.

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مصر 365

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