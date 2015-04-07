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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/7

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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/7 حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/7
الحب من الأشياء الأساسية فى حياة رجل الأسد على الحب، أما المرأة تتميز بلفت الأنظار إليها خاصة أنظار الرجال، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم سيكون مهمًا للغاية ويجب أن يعمل أصحاب هذا البرج على استثمار الفرص المتاحة لك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>يحدث بعض توتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا إنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.

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مصر 365

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