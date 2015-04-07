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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/7

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/7 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/7
مرآة الحوت هى الوحيدة بين جنسها التى لا تزال ترفض المجد والشهرة وتحلم فقط برجل يرعاها ويحميها، وعندما تحب تعتقد عن يقين وإيمان أن فى استطاعته أن يحكم العالم بعقله، امرأة الحوت رقيقة مسالمة تشعر الآخرين بأنها شاطئ الأمان وواحة السكينة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، يعد هذا اليوم تغيير بالنسبة لأصحاب هذا البرج.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


> اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وهو الوقت المناسب لأخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظيم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>رغم المشكلات التى يواجهها أصحاب هذا البرج إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.

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مصر 365

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