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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/7

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/7 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/7
الطريق الوحيد إلى قلبه يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو المل، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم يعتبر مميزًا لك على جميع الأصعدة الحياتية بالنسبة لأصحاب برج الجوزاء.

على مستوى العمل والمال


>تسمح لك الظروف اليوم بعقد اتفاق مع بعض المحيطين بك، حيث تتمتع بطاقة كبيرة تجعلك تتميز فى كثير من الأمور المهنية، وعليك أن تنتبه لبعض من يحيطون بك لأنهم سيحقدون عليك بسبب تفوقك وربما يقلل منك أمام مديرك.

على مستوى العلاقات العاطفية


>هناك مؤشرات إيجابية من الشريك تجعلك تجد الوقت المناسب لتصفية بعض الخلافات التى أحدثت شرخًا فى علاقتكم منذ فترة.

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مصر 365

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