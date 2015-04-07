حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/4/7

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، يتناسب معه أعمال الطب، محقق، علماء بيئة، مديرين، مهندسين، وملاحيين، وعملاء سريين، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية حيث تتوقع جاكلين عقيقى لأصحاب برح العقرب.>يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق فى بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف فى طريقك، ولأنك تشعر أنك الأقوى هذا اليوم تقوم بمساعدة من حولك دون تردد، وتشعر أن لديك كل القوى اللازمة والإمكانيات لتحقق النجاح فى حياتك المهنية، لا تتوقف ولا تستسلم للظروف، القرارات التى اتخذتها فى الفترة الماضية سيظهر تأثيرها ومفعولها على حياتك الآن.>إذا كنت راغبًا فى الاستقرار، فالشريك الحالى هو الشخص المناسب لهذه الخطوة لا تردد وخذ قرار يسعدك ويسعده.