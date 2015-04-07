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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/7

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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/7 حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/7
يتميز أصحاب برج الميزان بالشعور بالقلق دائمًا وهو ما يجعلهم سريعى النرفزة ولكن وسرعان ما يعودون إلى التسامح، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم يحدث فيه الكثير من الأحداث التى تجعلك تشعر بالتخبط بعض الشىء.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>اليوم على الصعيد المهنى تهدأ الأجواء فى محيطتك، وتحقق الكثير من النجاحات على مستوى العمل وهو ما يجعل زملاءك يسلطون الضوء عليك والتقرب منك لاكتساب خبراتك، ورغم ذلك قد تصاب بالإحباط من تغير معاملة بعض الزملاء، فتجد أن أكثر من أظهر لك حبهم سرعات ما تحولوا إلى أعداء بعض نجاحك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>تصرفات شريك حياتك الطائشة تزداد وهو ما ينعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فعليك أن تستعد جيدًا للتعامل مع هذه المواقف بالهدوء حتى لا تفقده إلى الأبد، ويفضل استغلال حيويتك التى تتمتع بها لممارسة هواياتك المفضلة حتى يمكنك التفكير بشكل صحيح.

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مصر 365

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