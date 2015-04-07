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حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/4/7

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حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/4/7 حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/4/7
هم مصدر السعادة ويتمتعون بالصدق يمثلون مصدر أمان لغيرهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم مرتبط بأحداث اليوم الذى يسبقه، فسوف تجنى ثمار عملك التى تعبت من أجله على جميع الأصعدة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>ستحصل على مكافأة مالية ونقاشات ومفاوضات فى شئون عملك، ما يزيد من مكانتك لدى المديرين، وهو الأمر الذى يجعلك تتوقف عن العمل فى المشروعات التقليدية إلى تحتاج وقت طويل فى تنفيذها، لتوفير طاقتك فى تنفيذ ما هو مفيد فى عملك من وجهة نظرك.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>تسعى للقاء الشريك فى مكان هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور البسيطة التى كانت متعلقة بوقت الصمت الذى حدث بينك وبين الشريك.

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مصر 365

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