بالفيديو| طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة العربية "فاشل"

أولياء أمور: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي وضع الامتحان"

كتب : سارة محمد منذ 37 دقيقة

شهد أول أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الغضب بين الطلاب والأهالي، حيث اشتكى الطلاب من صعوبة مادة اللغة العربية وضيق الوقت، وأن الأسئلة كانت فوق مستوى الطالب المتوسط.

فيما قال أولياء أمور الطلاب الذين جلسوا خارج مدرسة بدر الإعدادية بنين بمحافظة الجيزة، والتي كانت تعقد بها اليوم لجنة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، إن أبناءهم كانوا يعانون طوال الفترة الماضية تكرار انقطاع الكهرباء، ما جعلهم يسهرون لفترات طويلة انتظارا لعودة الكهرباء أو كانوا يذاكرون على "أضواء الشموع".

فيما قالت إحدى أولياء الأمور "إن الثانوية العامة مفروض يشجعوا الطلبة مش يجبلهم اكتئاب من أول يوم"، وعن رأي مدرسي مادة اللغة العربية في الامتحان، أكد أولياء الأمور أن عددا كبيرا من المدرسين أجمعوا على صعوبة الامتحان في جميع الأسئلة.

ورفضت إحدى أولياء الأمور التحدث، قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل"، وأكد عدد من الطالبات أن الامتحان جاء صعبا ويوجد به أسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط.

وأجمع عدد من الطلاب أن الامتحان كان مليء بالأسئلة غير المباشرة، منها أسئلة النحو والأدب وأن الأسئلة التي كان يوجد بها اختيارات جميعها كانت تصلح للإجابة، ما جعلهم في حالة من التشتت.

وأوضح الطلاب أن الأسئلة التي أجمع البعض على أنها في مستوى الطالب هي القراءة والنصوص، مؤكدين أن "الأسئلة كانت كتير جدا على الوقت وأن حل الامتحان يستغرف أكثر من 3 ساعات"، فيما قال أحد الطلاب إن الامتحان "فاشل ومنه لله اللي وضع الامتحان".