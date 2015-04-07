شين بيت تعطي نصائح دفاعية لمواقع “الانترنت” المدنية مخافة موجة جديدة من القرصنة

نصحت السلطات الإسرائيلية المعنية بالهجمات الإلكترونية مواقع الانترنت المدنية باتخاذ خطوات دفاعية قبيل موجة من الهجمات الإلكترونية التي توعدت بها مجموعة “أنونيموس” للقرصنة.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الألكترونيأمس الاثنين :” أن مجموعة ” أنونيموس” للقرصنة الإلكترونية كانت قد هددت بأنها ستحاول اختراق عدد من المواقع الإسرائيلية بداية من اليوم وحتى اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة “يعطي شين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) والمركز الوطني للدفاع الإلكتروني نصائح لمواقع الانترنت المدنية حول كيفية الدفاع عن أنفسها”.

وأضافت الصحيفة أن شين بيت هو المسؤول عن توفير الدفاعات السيبرانية إلى مناطق الإنترنت الضعيفة – وهي القطاعات التي لم تجتاحها موجات الهجمات الإلكترونية قبل ذلك من قبل مجموعة “أنونيموس” للقرصنة الإلكترونية.

جدير بالذكر أنه في عام 2014، قال شين بيت (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) إنه افتتح غرفة خاصة للعمليات الإلكترونية في إطار الاستعداد لحملة القرصنة، ولكنه وجد أن الهجوم لم يحدث سوى تباطؤ طفيف في عشرات المواقع الرسمية الإسرائيلية، إذ تمكنت “أنونيموس” من السيطرة على الخدمة البريدية لإسرائيل ومواقع وزارة التربية والتعليم لمدة وجيزة، كما تمكنت من تعطيل عدد من المواقع الخاصة، كما نشرت لائحة طويلة بأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولين إسرائيليين.

كما استهدفت محاولات سابقة ، الموقع الإلكتروني لمؤسسة “ياد فاشيم” الإسرائيلية ، وموقع مكتب رئيس الوزراء ، وموقع قوات الدفاع الإسرائيلية، دون أن تسفر هذه المحاولات عن نجاح كبير.

> أ ش أ