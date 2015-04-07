نقابة العاملين بالبناء : “أسمنت طره” أوقفت الإنتاج وتتهم العمال بتعطيل العمل

استنكرت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل ، ما وصفته “الصمت الحكومي” تجاه أزمة شركة أسمنت طره والتي قامت بوقف عملية الإنتاج – على حد وصف النقابة – رغم تمسك العاملين باستمرار العمل رغم تهرب إدارة الشركة من صرف مستحقات العاملين المشروعة من الأرباح.

وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، في تصريحات صحفية اليوم ، “العمل بالشركة متوقف منذ مساء أمس بعدما قامت إدارة الشركة بقطع التيار الكهربائي ، ولم يخرج أي مسئول من الحكومة ليكشف الموقف مما يحدث ” ، رافضا الاتهامات التي تدفع بها الشركة ضد العمال وأنهم السبب في تعطيل العمل.

وأكد أن اعتصام العمال بمقر الشركة لم يعطل العمل والإنتاج علي الإطلاق ، بل إن العاملين أكدوا أكثر من مرة أن إدارة الشركة تتعمد تخسير “أسمنت طره” ، وأن العمال متمسكون بحقهم في عودة الشركة لسابق عهدها كواحدة من أهم شركات إنتاج الأسمنت في مصر.

على جانب آخر ، أشار الجمل إلي أن هناك اجتماعا سيعقد غدا الثلاثاء بمقر النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، يشارك فيه أعضاء اللجان النقابية بمجموعة شركة السويس للأسمنت لبحث تداعيات تعنت الشركة ضد العاملين، والخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة للحفاظ علي مصانع الشركة بما لا يخل بحقوق العاملين.

وجدد الجمل تعهد النقابة باستمرار دعمها وتضامنها مع مطالب العمال المشروعة ، ولن تتدخر جهدا في حصول العمال علي حقوقهم، وكذلك عدم تعطيل العمل في جميع شركات الأسمنت.

> أ ش أ