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بشر يقرر تمويل المشروعات الصغيرة بـ 1.9مليون جنيه في 16 محافظة

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بشر يقرر تمويل المشروعات الصغيرة بـ 1.9مليون جنيه في 16 محافظة بشر يقرر تمويل المشروعات الصغيرة بـ 1.9مليون جنيه في 16 محافظة

كتب : ماهر هنداوي منذ 32 دقيقة

أعلن الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية، وافق في اجتماعه الأخير الذي استمر قرابة أربع ساعات على تمويل 453 مشروعًا باستثمارات 1.9 مليون جنية منها 1.5 مليون جنية قروض من الصندوق و400 ألف جنيه مشاركة من أصحاب المشروعات، في 16 محافظة وهي القليوبية والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر وبلغت عدد مشروعات المرأة 273 مشروعاً بنسبة 60% من إجمالي عدد المشروعات الممولة وتعمل في الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي ومنافذ البيع.

وأشار إلى أن تطوير الصندوق يركز أيضًا على دعم مزيد من المشروعات في المجالات التي تشتهر بها كل محافظة على حدة لجعلها مركزًا أساسيا للتنمية في هذا النشاط وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الصندوق دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية وضمانًا لعدم المغالاة في تقدير الأمور وتسهيل تسويق منتجات المشروعات الممولة من الصندوق لمساعدة المواطنين علي تحقيق مزيد من المكاسب من جراء هذه المشروعات.

وأضاف الوزير، أنه يجري التنسيق مع كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للنهوض بهذه المشروعات بما يساعد في توفير وبناء بيئة ايجابية داعمة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية .لافتاً إلي أن المشروعات الصغيرة تمثل نسبة كبيرة من معظم مشروعات العالم فضلاً عن إنها اصبحت الآن تمثل القوة الدافعة في تنمية الاقتصاديات من خلال خلق فرص العمل والاستثمار والتصدير ، كما تتميز هذه المشروعات بقدرتها علي توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة ، كما إنها تعطي فرصة للتدريب اثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وقال إن صندوق التنمية المحلية يقدم قروضاً للراغبين في الوحدات المحلية تبدأ من 3 آلاف جنية حتى 50 ألف جنيه وينظم الصندوق دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إدارياً وفنياً لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره.

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