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بالصور.. وفد أهالى نصر النوبة يزورون موقع قناة السويس الجديدة

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قام وفد من أهالى نصر النوبة بالتنسيق مع لجنة حزب الوفد بالإسماعيلية، بتنظيم زيارة لمشروع قناة السويس الجديدة اليوم، وكان فى استقبالهم المستشار أشرف العاصى رئيس لجنة وفد الإسماعيلية وسماح عرفة رئيس لجنه المرأة بحزب الوفد، كما شارك فى الزيارة المهندس حسن بشارى رئيس مجلس إدارة النادى النوبى بالإسماعيلية.

وقدم أهالى نصر النوبة الهدايا النوبية للعاملين بمشروع القناة الجديدة بعد تفقدهم للمشروع ولقائهم عددا من العاملين والمسئولين عن المشروع، وذلك فى إطار دعم أهالى النوبة لمشروع قناة السويس.
>الوفد النوبى أثناء الزيارة -اليوم السابع -4 -2015
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الوفد النوبى أثناء الزيارة

لجنة وفد الإسماعيلية ورئيس النادى النوبى -اليوم السابع -4 -2015
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لجنة وفد الإسماعيلية ورئيس النادى النوبى

رئيس لجنة المرأة بالإسماعيلية مع سيدات النوبة -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس لجنة المرأة بالإسماعيلية مع سيدات النوبة

الوفد فى المنصة الرئيسية للمشروع -اليوم السابع -4 -2015
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الوفد فى المنصة الرئيسية للمشروع

فرح نوبى شرق قناة السويس -اليوم السابع -4 -2015
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فرح نوبى شرق قناة السويس


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