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محافظ سوهاج تعليقا على تدخين المدرسين للشيشة: "فاكرين نفسهم فى غرزة"

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محافظ سوهاج تعليقا على تدخين المدرسين للشيشة: "فاكرين نفسهم فى غرزة" محافظ سوهاج تعليقا على تدخين المدرسين للشيشة: "فاكرين نفسهم فى غرزة"
قال أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه قرر "فصل" المدرسين الذين كانوا يدخنون "الشيشة" داخل مدرسة مصطفى كامل الابتدائية المشتركة.

وأضاف "المحافظ" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وماذا بعد؟" على قناة "LTC"، مع الإعلامية رولا خرسا، مساء الاثنين: "أنا أعتمد على الجولات المفاجئة، وعندما ذهبت لأحد المدارس لقيت غرفة مغلقة، وبعتقد لما بيكون فيه باب مغلق أمامى أعرف على طول أن فيه كارثة"، مستطرداً "فتحت الباب لقيت المدرسين قاعدين يشربوا جوزة، طبعا أخدت البطاقات الشخصية لهم، وأمرت بفصلهم لأنهم كانوا يجلسون وكأنهم فى غرزة".

وأوضح أنه اتخذ قراراً بمعاقبة مدير المدرسة لسوء إدارته، معلقًا:"مدرسة فى منتهى السوء".

جدير بالذكر أن محافظ سوهاج، ضبط خلال جولته بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية المشتركة وجود عدد من العمال بأحد الغرف المغلقة بالمدرسة يقومون بالتدخين باستخدام "الشيشة"، ووجود تشوينات خشبية ومخلفات صلبة ودورات مياه غير نظيفة، ووجود أغذية بأحد الغرف المغلقة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، فأمر بتحرير محاضر بيئة وأمن وسلامة وصحة مهنية ضد القائمين على المدرسة.

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مصر 365