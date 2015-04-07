أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية: معاش استثنائى لوالد شهيد التفجيرات الإرهابية بالعريش

Google+ Print
محافظ الدقهلية: معاش استثنائى لوالد شهيد التفجيرات الإرهابية بالعريش محافظ الدقهلية: معاش استثنائى لوالد شهيد التفجيرات الإرهابية بالعريش
قرر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، توفير معاش استثنائى لوالد شهيد الواجب الوطنى الجندى "أحمد فتحى أبو الفتوح سلام"، وفرصتى عمل لوالده وشقيقه بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ أمس الاثنين فى جنازة الشهيد، ابن عزبة الوشايحة التابعة لمركز منية النصر، والذى استشهد على إثر التفجيرات الإرهابية والهجوم على عدد من الأكمنة الأمنية بشمال سيناء.

كما استجاب المحافظ لطلب أهالى الحى وأسرة الشهيد بتغيير اسم الحى من البستان إلى حى الشهيد محمد خالد، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن وإدراج رصف مدخل الحى بمسافة 400 م فى خطة الرصف القادمة.

وأكد "إمام"، أن لن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجهاً الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة على ما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم والتصدى للمحاولات اليائسة من الإرهاب الأسود لزعزعة الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية.

ووجه المحافظ مسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وإعانة أسرة الشهيد، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لأسر الشهداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار