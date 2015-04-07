محافظ الدقهلية: معاش استثنائى لوالد شهيد التفجيرات الإرهابية بالعريش

قرر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، توفير معاش استثنائى لوالد شهيد الواجب الوطنى الجندى "أحمد فتحى أبو الفتوح سلام"، وفرصتى عمل لوالده وشقيقه بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ أمس الاثنين فى جنازة الشهيد، ابن عزبة الوشايحة التابعة لمركز منية النصر، والذى استشهد على إثر التفجيرات الإرهابية والهجوم على عدد من الأكمنة الأمنية بشمال سيناء.

كما استجاب المحافظ لطلب أهالى الحى وأسرة الشهيد بتغيير اسم الحى من البستان إلى حى الشهيد محمد خالد، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن وإدراج رصف مدخل الحى بمسافة 400 م فى خطة الرصف القادمة.

وأكد "إمام"، أن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجهاً الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة على ما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم والتصدى للمحاولات اليائسة من الإرهاب الأسود لزعزعة الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية.

ووجه المحافظ مسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وإعانة أسرة الشهيد، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لأسر الشهداء.