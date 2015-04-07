ضبط 52 ألف وحدة ذريعة أسماك بكمين فى كفر الشيخ

تمكن أمن كفر الشيخ، من ضبط "ع.ع" 50 سنة سائق، أثناء استقلاله السيارة النقل رقم 4532 ل ى ب، محملة بكمية 52 ألف وحدة ذريعة أسماك "سيلفر"، معبأة داخل براميل لنقلها لإحدى المزارع السمكية الخاصة بالمخالفة لقانون الصيد.

كان اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، بضبط "ع.ع" 50 سنة سائق، ويقيم بعزبة سلام مركز بمطوبس، أثناء استقلاله السيارة النقل رقم 4532 ل ى ب، محملة بكمية 52 ألف وحدة ذريعة أسماك "سيلفر" معبأة داخل براميل لنقلها لإحدى المزارع السمكية الخاصة بالمخالفة لقانون الصيد.

تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وإخطار منطقة الثروة السمكية بكفر الشيخ، لاتخاذ شئونها نحو كمية الذريعة المضبوطة، للحفاظ عليها من التلف.