محافظ الدقهلية يقرر توفير معاش استثنائي لوالد شهيد التفجيرات الإرهابية بالعريش

قرر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، توفير معاش استثنائي لوالد شهيد الواجب الوطني الجندي أحمد فتحي أبو الفتوح سلام، وكذا فرصتي عمل لوالده وشقيقه بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ أمس الإثنين في جنازة الشهيد أبن عزبة الوشايحة التابعة لمركز منية النصر، والذي استشهد على إثر التفجيرات الإرهابية والهجوم على عدد من الأكمنة الأمنية بشمال سيناء.

كما استجاب المحافظ لطلب أهالي الحي وأسرة الشهيد بتغيير اسم الحي من البستان إلى حي الشهيد محمد خالد، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات في هذا الشأن وإدراج رصف مدخل الحي بمسافة 400 م في خطة الرصف القادمة.

وأكد إمام أن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجهاً الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة على ما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم والتصدي للمحاولات اليائسة من الإرهاب الأسود لزعزعة الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية.

وقد وجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وإعانة أسرة الشهيد، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لأسر الشهداء.

> أ ش أ