صلاح ضد يوفنتوس – هجوم فيورنتينا يتحدى أسطورة البيانكونيري

هل يواصل فيورنتينا مشواره الرائع الموسم الجاري وينجح في إقصاء يوفنتوس ليصل نهائي كأس إيطاليا للعام الثاني على التوالي أم يعود البيانكونيري في النتيجة ويقلب الطاولة على فريق مدينة فلورنسا؟

فيورنتينا يستضيف متصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس مساء الثلاثاء على ملعب أرتيميو فرانكي في إطار إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

الفيولا تغلبوا في لقاء الذهاب الذي أقيم الشهر الماضي بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد صلاح، فيما جاء هدف السيدة العجوز الوحيد عن طريق فيرناندو لورينتي.

كان فيورنتينا قد خسر نهائي الموسم الماضي على يد نابولي بنتيجة 3-1.

الأرقام تصب في مصلحة يوفنتوس نحو قلب الطاولة على فيورنتينا، لكن هجوم الفيولا سيكون هو الحل الوحيد أمام فريق المدرب فيتشينزو مونتيلا ليصل للنهائي ويقصي متصدر الدوري الإيطالي، بعدما أقصى وصيفه روما في ربع النهائي.

يوفنتوس في آخر خمس مباريات خاضها أمام فيورنتينا من أصل ست على ملعب أرتيميو فرانكي في كل المسابقات نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة بدون تلقي أي أهداف.

كما أنه في آخر 14 لقاء من أصل 15 خاضها يوفي خارج ملعبه في كل البطولات أمام الفيولا، لم يعرف الفريق الهزيمة فيهم مطلقا.

لكن على الناحية الأخرى نجد أن فيورنتينا نجح في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالكأس حيث تغلب على أتالانتا بثلاثة أهداف لهدف، ثم بهدفين دون رد على روما، وأخيرا بهدفين لهدف على حساب يوفنتوس.

هذا بالإضافة إلى أن هجوم الفيولا نجح في تسجيل على الأقل هدفين في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، وهو ما يدل على أنهم يعرفون جيدا كيف يزورون شباك خصومهم.