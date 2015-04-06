بالفيديو..نيابة أسوان تنتقل لمعاينة انفجار معسكر الأمن المركزى

انتقل فريق من النيابة العامة مساء اليوم، الاثنين، برئاسة أحمد قناوى مدير نيابة قسم أسوان، وعضوية محمد حامد وأحمد سامح، إلى موقع انفجار عبوة محلية الصنع زرعها مجهولون بجوار عمود إنارة معسكر الأمن المركز على طريق السادات بمدينة أسوان، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

وتبين من المعاينة الأولية عدم العثور على العبوة نظرا لشدة الانفجار الذى أدى إلى تهشم أحد أعمدة الإنارة، وتحطم زجاج عدد من واجهات المحال التجارية وإصابة كل من طارق عبد الفتاح السيد 29 سنة، وابنه جمال 4 سنوات، مصابين بشظايا متفرقة، ومحمد عبد الله سائق، بشظايا وجرح قطعى بالوجه، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، فيما أصيب أحمد عبد الباسط بحالة إغماء، وتم إسعافه فى موقع الحادث.

وانتقل اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، يرافقه الدكتور ممدوح وشاحى وكيل وزارة الصحة، والعميد أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية إلى مستشفى أسوان الجامعى، للاطمئنان على المصابين وتوفير كل المستلزمات الطبية والرعاية الصحية لهم.



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الأدلة الجنائية تعاين الانفجار



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عمود الإنارة بعد تحطمه



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آثار الانفجار

- ننشر أسماء المصابين الأربعة فى انفجار أسوان

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>- إصابة 4 اشخاص فى انفجار عبوة محلية قرب معسكر الأمن المركزى بأسوان

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