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للرجال فقط.. 6 شرائح بطيخ تساوى قرص فياجرا

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للرجال فقط.. 6 شرائح بطيخ تساوى قرص فياجرا للرجال فقط.. 6 شرائح بطيخ تساوى قرص فياجرا
للرجال الذين يعانون من الضعف الجنسى، الحل فى البطيخ، حيث كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الأمريكى “Newyork Daily News”، أن تناول البطيخ الطازج يمكن أن يساعد الرجال فى التغلب على ضعف الانتصاب، ووصف التقرير هذه الفاكهة المعجزة بأن لها تأثير مماثل للفياجرا.

• البطيخ أكثر أمانًا من الفياجرا


>وللحصول على نتائج مماثلة لتأثير الفياجرا، يجب تناول كمية لا تقل عن ستة شرائح من البطيخ التى تساوى تأثير قرص واحد من الفياجرا، وفقًا للباحثين.

• الجانب السلبى لتناول البطيخ


>وأشار الباحثون إلى أن هناك جانبًا سلبيًا لتناول الكثير من البطيخ، وهو كثرة الذهاب للحمام للتبول، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

• مصدر قوة البطيخ فى علاج ضعف الانتصاب


>وترجع قوة البطيخ فى علاج ضعف الانتصاب إلى احتوائه على عنصر يسمى سيترولين الذى يمكن أن يؤدى إلى إنتاج مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية فى الجسم، على غرار ما يحدث عند تناول الفياجرا- وفقًا للدراسة.

• البطيخ مفيد للقلب والدورة الدموية والمناعة


>ووجد الباحثون أن مادة السيترولين توجد فى البطيخة بأكملها حتى القشرة والتى تتفاعل مع إنزيمات الجسم عندما تُستهلك بكميات كبيرة وتتحول داخل الجسم إلى مادة أخرى تسمى أرجينين، التى تعزز أكسيد النيتريك وهى من الأحماض الأمينية التى تعود بالفائدة على القلب والدورة الدموية والجهاز المناعى.

• البطيخ يعالج ارتفاع ضغط الدم


>وأضاف الباحثون أن أكسيد النيتريك يمكن أن يساعد أيضًا فى علاج الذبحة الصدرية، وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

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