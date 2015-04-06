للرجال فقط.. 6 شرائح بطيخ تساوى قرص فياجرا

• البطيخ أكثر أمانًا من الفياجرا

• الجانب السلبى لتناول البطيخ

• مصدر قوة البطيخ فى علاج ضعف الانتصاب

• البطيخ مفيد للقلب والدورة الدموية والمناعة

• البطيخ يعالج ارتفاع ضغط الدم

للرجال الذين يعانون من الضعف الجنسى، الحل فى البطيخ، حيث كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الأمريكى “Newyork Daily News”، أن تناول البطيخ الطازج يمكن أن يساعد الرجال فى التغلب على ضعف الانتصاب، ووصف التقرير هذه الفاكهة المعجزة بأن لها تأثير مماثل للفياجرا.>وللحصول على نتائج مماثلة لتأثير الفياجرا، يجب تناول كمية لا تقل عن ستة شرائح من البطيخ التى تساوى تأثير قرص واحد من الفياجرا، وفقًا للباحثين.>وأشار الباحثون إلى أن هناك جانبًا سلبيًا لتناول الكثير من البطيخ، وهو كثرة الذهاب للحمام للتبول، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.>وترجع قوة البطيخ فى علاج ضعف الانتصاب إلى احتوائه على عنصر يسمى سيترولين الذى يمكن أن يؤدى إلى إنتاج مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية فى الجسم، على غرار ما يحدث عند تناول الفياجرا- وفقًا للدراسة.>ووجد الباحثون أن مادة السيترولين توجد فى البطيخة بأكملها حتى القشرة والتى تتفاعل مع إنزيمات الجسم عندما تُستهلك بكميات كبيرة وتتحول داخل الجسم إلى مادة أخرى تسمى أرجينين، التى تعزز أكسيد النيتريك وهى من الأحماض الأمينية التى تعود بالفائدة على القلب والدورة الدموية والجهاز المناعى.>وأضاف الباحثون أن أكسيد النيتريك يمكن أن يساعد أيضًا فى علاج الذبحة الصدرية، وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

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