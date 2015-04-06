يا بلاش.. قاوم السرطان بـ6 أطعمة رخيصة الثمن أهمها الكزبرة والبصل

أطعمة تقاوم السرطان

أورام الجهاز الهضمى.

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السرطان من الأمراض الخطيرة للغاية، التى ارتفعت معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالأورام، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:>1.البصل: كشفت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من إيطاليا وسويسرا أن البصل يتمتع بقدرة رائعة على الحد من خطر الإصابة بالسرطان والسيطرة على الأورام، وخاصة سرطان المعدة وسرطان الثدى.>2.الطماطم: وهى تحتوى على مركب الليكوبين، وهو من مضادات الأكسدة القوية، وهى تحتوى على مواد رائعة تتمتع بخواص مضادة للسرطان، وتساهم فى إيقاف العديد من أنواع الأورام، وذلك حسب المعهد الأمريكى لأبحاث السرطان.>3.الكركم: تساهم مادة الكركمين "curcumin " فى تثبيط الخلايا السرطانية وإيقاف انتشار الأورام فى الجسم، وذلك حسب توصيات الجمعية الأمريكية للسرطان.>4.الثوم: يساهم تناول الثوم فى الوقاية من سرطانات عديدة حسب المعهد الوطنى للسرطان، وخاصة>5.الزنجبيل: يساهم الزنجبيل فى تقليص حجم أورام البروستاتا بنسبة 56% حسب التجارب العلمية التى أجريت على الحيوان، وهو يتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان.>6.الكزبرة: وفقا للمعهد الأمريكى لأبحاث السرطان، تساهم الكزبرة فى محاربة السرطان، نظراً لاحتوائها على مركبات "beta-carotene" و"quercetin".

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