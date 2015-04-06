جوليان مور تفشل في التمثيل بتركيا

برغم أنها فازت بجائزة أوسكار هذا العام، عن دورها في فيلم " Still Alice"، فشلت النجمة Julianne Moore في التمثيل بتركيا.

واستبعدت الممثلة البالغة من العمر 54 عاماً عن تمثيل إعلان للترويج السياحي في تركيا، بسبب تمثيلها الضعيف، بحسب مصدر من وزارة السياحة التركية التي تُشرف على الإعلان.

وكان طُلب إلى Julianne إعادة مشاهدها التمثيلية، بعد أن صورت الإعلان، كون أدائها لم يكن جيداً بما فيه الكفاية، إلا أنها رفضت. وهو ما استدعى إلغاء الإعلان بالكامل.

يذكر أن Julianne Moore تحظى في هذا العام بنجاحات مبهرة خاصّة عن فيلمها " Still Alice "، الذي حصد الكثير من الجوائز في Golden Globe وBafta و Screen Actors Guild وAACTA International و Independent Spirit، إضافة إلى الأوسكار، بالطبع.