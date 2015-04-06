منح راقصة مغمورة قتل ابنها الطفلة زينة لقب "أم مثالية"

أثار تكريم الراقصة المغمورة أماني كاسبر الشهيرة بـ لؤلؤة _وهي والدة قاتل الطفلة زينة ومغتصبها_ كأم مثالية من نادي "عين الصيرة" سخط الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بفتح التحقيق مع الجمعية التي كرمت هذه السيدة التي ربّت في منزلها مجرماً.

اللافت أنّ لؤلؤة ظهرت في عدد من الصور وهي تخرج لسانها، ما اعتبره كثيرون استفزازاً، وما يؤكد عدم أحقية هذه الأم بهذه التكريم.

وكانت الطفلة زينة ابنة الست سنوات قد تعرضت لمحاولة اغتصاب من حارس العقار الذي تسكن فيه، ولما فشل في اغتصابها وشعر بأن فعلته ستكشف، ألقى بالطفلة من أعلى العمارة التي تسكن فيها لتسقط قتيلة.

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، سبق وقضت بسجن المتهم المتهم محمود محمد محمود 20 عاماً و15 عاماَ لعلاء حسب الله بعد إدانتهما باغتصاب وقتل الطفلة زينة، وأعربت المحكمة في حكمها عن أسفها الشديد لعدم تمكنها من توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهي الإعدام لعدم بلوغهما السن القانوني.