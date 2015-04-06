بالصور.. مدير أمن مطروح يزيل27 محلا و13 كشك و33 تندة و23 فرش خضار

قامت مديرية أمن مطروح، اليوم الاثنين، بحملة إزالة مكبرة، تحت إشراف اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، والعميد إبراهيم عبد الغفار، مدير البحث الجنائى، وعدد من قيادات المديرية، وقاد الحملة العقيد أشرف عطوة، رئيس قسم شرطة المرافق، لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والمبانى المقامة بدون ترخيص، بمدينة مرسى مطروح، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لعشرات المبانى والإشغالات المخالفة.



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مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

>وقامت الحملة، التى اشتركت فيها إدارة البحث الجنائى، وإدارة المرور، وقسم شرطة المرافق والتموين، والحماية المدنية، بإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط الأمنى بشوارع وميادين مرسى مطروح، والتصدى لكثرة تعدى الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، ورفع الإشغالات فتمت خلالها إزالة 27 محلا بدون ترخيص و13 كشك بدون ترخيص و33 تندة و7 خزانات مياه أرضى بدون ترخيص و23 فرش خضار، كما تم تحرير 20 محضر إشغال طريق وتحرير 18 محضر بائع متجول.



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إزالة المحلات المقامة على أرض الدولة بدون ترخيص

>وقال مدير أمن مطروح إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وجارِ مواصلة الحملات يوميا من جانب المديرية لإحكام السيطرة الأمنية والتصدى للتجاوزات.

مدير وقيادات أمن مطروح خلال الإشراف على حملة الإزالات



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حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة بمدينة مرسى مطروح

- بالصور.. مدير أمن مطروح يقود حملة لتنفيذ 137 قرار إزالة