“عاصفة الحزم” تنفذ أول إنزال جوي في الضالع

قالت مصادر محليه بمحافظة الضالع إن طائرات تابعه لـ “عاصفة الحزم ” التي تقودها السعوديه بمشاركة عدد من الدول نفذت أول إنزال جوي لدعم المقاومة الشعبية في الضالع”.

ونقلت وكالة الاناضول عن مصادر في اللجان الشعبيه المواليه للرئيس هادي إن طائرات عاصفة الحزم قامت بإنزال جوي في المحافظة فيما تواصل قصف اللواء 33 مدرع الموالي للرئيس السابق علي صالح.

وكانت طائرات التحالف قد نفذت عمليات انزال جوي مماثل في مدينة عدن دعما للجان الشعبيه المواليه لهادي شمل أسلحة متنوعه وذخائر ومعدات عسكريه.

وقالت المصادر المحليه إن “‬ طائرات التحالف قصفت اليوم معسكر قوات الامن الخاص ( الأمن المركزي ) في الضالع بعده صواريخ.

وتشهد محافظة الضالع معارك ضاريه وحرب شوارع بين مسلحي الحوثي مدعومين بقوات من الجيش الموالي للرئيس السابق وما يسمى باللجان الشعبيه المواليه للرئيس هادي المقيم حاليا في السعوديه