فريق برودجي يتصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا في بريطانيا

تصدر فريق برودجي الغنائي القائمة الرسمية لأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في بريطانيا للمرة السادسة.

واحتل ألبوم الفريق “ذلك اليوم عدوي” صدارة قائمة المبيعات في المنافسة على الرغم من تضارب الآراء بشأنه ، ووصفته صحيفة الغارديان بأنه “عودة قوية”

وعلى الجانب الاخر ، انتقدته مجلة “رولنغ ستون” ووصفت أغانيه بأنها “سيئة ونمطية”.

وتراجع فريق المنحدر من مقاطعة إسيكس الانجليزية إلى المركز الثاني بعد أن تصدر القائمة الأسبوع الماضي بألبوم “فوضى وهدوء” لجيمس باي.

وكان فريق برودجي قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعاً خمس مرات في السابق بعد طرحه ألبوم “موسيقى للجيل المهجور” (1994) و “خصوبة الأرض” (1997) و “كثير العدد لا يقهر” (2004) و “شريعتهم مجموعة أغنيات فردية 1990-2005 (2005) و “الغزاه لابد من موتهم” (2009).

وتصدرت المغنية البريطانية جيس غلين القائمة على الرغم من المنافسة الشرسة مع إيد شيران و روديمنتال التي سجلت أغنيته “مجرى الدم” الأكثر مبيعاً في بداية الأسبوع.

وباعت أغنية غلين التي تحمل عنوان “امسك يدي” 80 ألف نسخة خلال الأيام السبعة الماضية، متفوقة على أغنية شيران بفارق 5 آلاف وحدة فقط.

وحل جيمس باي في المركز الثالث بأغنية “هولد باك ذا ريفر” وتلاهم في الترتيب فريق جديد يدعى “يرز آند يرز” واحتلت أغنيتهم “كينغ” ترتيب أكثر الأغنيات سماعا خلال أسبوع.

وخارج بريطانيا جاءت مطربة البوب الاسترالية سيا بمبيعات متقدمة بعد أداء ومشاركة في الدور قبل النهائي في برنامج “ذا فويس” الأسبوع الماضي.

وقفز ألبومها الذي يحمل عنوان “ألف شكل للخوف” 19 مركزا ليأتي في المركز الخامس، في حين قفزت أغنيتها “القلب الرقيق” التي شاركت بها في البرنامج من المركز 23 لتحتل المركز 10.

كما احتفلت المغنية سيا بمرور 40 أسبوعا على طرح أغنيتها “الشمعدان” والتي قفزت ثلاثة مراكز لتحتل المركز 29.