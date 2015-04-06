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النيابة تطلب التحريات فى حادث مقتل صاحب محل فطائر الهرم

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النيابة تطلب التحريات فى حادث مقتل صاحب محل فطائر الهرم النيابة تطلب التحريات فى حادث مقتل صاحب محل فطائر الهرم
خاطبت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أسامة حنفى، الأجهزة الأمنية لإجراء تحرياتها فى واقعة مقتل صاحب محل فطائر بمنطقة الهرم وسرعة ضبط الجناة.

وبحسب المعاينة المبدئية التى أجراها بدر مروان، وكيل أول النيابة، تبين أن هناك مسلحين كانوا يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية، أطلقوا الرصاص على صاحب محل الفطائر فى الرابعة فجرًا، وفروا هاربين.

وبسؤال عدد من أهالى شارع نصر الدين، لم يدلوا بأى أقوال تفيد القضية؛ وتكشف هوية الجناة، وأفاد تقرير الطب الشرعى بأن المجنى عليه "جمال.أ" توفى نتيجة إصابته بالعديد من الطلقات النارية الصادرة من بعد أمتار.

ومن جانبه يكثف رجال المباحث العامة تحت إشراف مدير إدارة المباحث العامة اللواء محمود فاروق، التحريات الأمنية لسرعة ضبط الجناة.

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مصر 365