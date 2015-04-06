ننشر أسماء المصابين الأربعة فى انفجار أسوان

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين الأربعة نتيجة انفجار عبوة محلية الصنع، زرعها مجهولون بجوار عامود إنارة أمام معسكر الأمن المركزى بطريق السادات بمدينة أسوان، وهم كل من طارق عبد الفتاح السيد 29 سنة، وابنه "جمال" 4 سنوات، مصابين بشظايا متفرقة، و"محمد عبد الله" سائق، مصاب بشظايا وجرح قطعى بالوجه، وتم نقل الثلاثة إلى مستشفى أسوان الجامعى و"أحمد عبد الباسط" أصيب بحالة إغماء وتم إسعافه فى مكان الحادث.

وانتقل اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان يرافقه الدكتور ممدوح وشاحى وكيل وزارة الصحة، إلى مستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على المصابين وتوفير كافة المستلزمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

- سماع دوى انفجار بالقرب من ستاد أسوان الرياضى وأنباء عن وقوع مصابين