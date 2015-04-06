ضبط سيارة تحمل طن لبن غير صالح للاستخدام الآدمى جنوب بنى سويف

تمكنت الإدارة الصحية بمركز الفشن جنوب بنى سويف بالتنسيق مع الشرطة، اليوم، من ضبط سيدة، وبرفقتها سائق سيارة ربع نقل، يقومان بتجميع الألبان من القرى ونقله بطريقة غير صحية فى براميل لأحد مصانع الألبان بمدينة بنى سويف.

كانت معلومات وردت إلى مسئولى الإدارة الصحية بالفشن تفيد قيام سيارة بتجميع الألبان من مواطنى القرى لنقلها لأحد المصانع، تم متابعة السيارة عن طريق أحد المصادر حتى وصولها إلى قرية (تلت) دائرة المركز.

بالتنسيق مع مركز الشرطة قامت قوه تضم العقيد عمرو العدل، مأمور المركز، ونائبه المقدم مدحت قرنى، ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية محمد محمود أحمد، وأبو بكر محمد، بتتبع السيارة وضبط طن لبن معبأة فى براميل، والقبض على قائد السيارة "وليد.ح"، وبرفقته "منى.ع"، والتى اعترفت بتجميع وشراء اللبن لبيعه لأحد المصانع. وبفحص الألبان تبين وضعها فى براميل بلاستيك غير صالحة للتخزين، وبه شوائب ورواسب وغير محتفظ بخواصه الطبيعية ولا يصلح للاستهلاك الآدمى، كما تلاحظ أن السيارة المستعملة فى نقل الألبان غير مستوفية للشروط، كما أن السائق والسيدة التى ترافقه لا يحملان شهادات صحية.

تحرر المحضر رقم 7811 جنح الفشن، وتولت النيابة التحقيق، وقرر المستشار تامر الخطيب، محامى عام النيابة، إعدام المضبوطات، وإخلاء سبيل السائق والسيدة بضمان مالى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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