أسباب سقوط أسنان الطفل بين الحين والآخر

سؤال تتعرض له كل أم من طفلها، لماذا تسقط أسنانى وأقوم بخلعها وتتغير بين الحين والآخر وتظهر بدلا منها أسنان وضروس أخرى؟، وتجد الأم نفسها حائرة أمام هذا السؤال البسيط لأن إجابته الصحيحة لا تعلمها تمام العلم.. فالطفل يمكنه استبدال الأسنان والضروس من عمر الـ6 سنوات وحتى عمر البلوغ.

ويوضح الدكتور أحمد فوزى أخصائى أمراض طب الفم والأسنان، أن الأسنان فى طبيعتها يولد بها الطفل صغيرة منمقة ضئيلة الحجم بشدة، والطفل كلما كبر رأى أسنانه أصبحت أضعف وفى يوم ما يفاجئ بأنها اهتزت ويجب عليه القيام بخلعها أو الذهاب إلى الطبيب ليقوم بخلعها لتظهر بدلا منها أسنان أخرى، ويجب أن يعلم الأطفال هنا أنه كلما كبر الإنسان كبرت أعضاء الجسم كافة معه أيضا.

فالفك أو الفم بعظامه كاملة تكبر ويتضاعف حجمها بمرور السنوات كأى عضو من أعضاء الجسم الأخرى، وبالتالى فإن الطفل الصغير يولد بأسنان صغيرة جدا فى الحجم وعندما يكبر فمه تصبح هذه الأسنان غير مناسبة لهذا الفم الذى نمت عظامه ويجب أن يتم استبدالها بأخرى يمكنها التناسق مع حجم الفك الكبير الجديد وتكون أقوى يمكنها تحمل الضغط الشديد عليها.