ضبط 3.5 كيلو أفيون وحشيش فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 3.5 كيلو من مخدرى الأفيون والحشيش، فى حملة شنتها على بؤر الاتجار بالمخدرات.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن حملة مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديرية أمن الإسماعيلية، لضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بدعم من قوات الأمن المركزى وقطاع مصلحة الأمن العام، أسفرت عن ضبط كل من "عيد س. غ" 30 سنة سابق اتهامه ومعاقب بالسجن 6 سنوات فى قضية اتجار بالمخدرات، و"عودة م. س" 43 سنة، و"صلاح ف. س" 41 سنة، وبحوزتهم 5 لفافات من مخدر الأفيون "3 كيلو جرام"، و5 طرب حشيش"500 جرام"، ودراجتين ناريتين بدون لوحات نارية، وتحرر لهم المحضر اللازم، وباشرت معهم النيابة التحقيق.