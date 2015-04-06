ضبط 4 سائقين "مخدرين" و3 أسلحة نارية ومخالفات مرورية وتموينية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج اليوم حملة مكبرة ضمت عناصر من إدارات المرور والمرافق والتموين والبحث الجنائى تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

أسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء أحمد شاهين حكمدار المدرية عن ضبط 1025 مخالفة مرورية منها 369 سحب تراخيص و345 تصالح و15 رادار و10 أستخدام للهاتف أثناء القيادة و127 حجز دراجات بخارية و2 حجز سيارات و135 مخالفة على نموذج 125 مرور بجانب تحرير 1025 مخالفة مرورية و ضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة و15 قضية تموينية و152 قضية مرافق وحيازة أسلحة.

وضبطت الحملة "150 " مخالفة انتظار خاطئ "119 " مخالفة بدون رخصة تسيير و "150 " مخالفة بدون رخصة قيادة واحتجزت "4" توك توك وضبطت[180] دراجة بخارية بمختلف أقسام ومراكز المديرية .

وسحبت الحملة عينات عشوائية من 23 سائق تبين إيجابية "4" حالات تعاطى مخدرات وهم كل من "جال .ع" و "أسامة .م" و" مينا .و" و"عبد الرحيم .ح".

وفى مجال القضايا التموينية ضبطت الحملة 15 قضية منها قضية تجميع كميات من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء وقضية تجميع أسطوانات بوتاجاز تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وفى مجال مخالفات المرافق حررت الحملة 152 مخالفة متنوعة منها 11 مخالفة إشغال طريق و2 مخالفة نظافة و4 مخالفة عدم حمل شهادة صحية و5 مخالفات بائع متجول و130 مضبوطات متنوعة.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى من ضبط بندقية آلية حيازة عرابى .ا " وشهرته هانى " 27 سنة عامل ويقيم بناحية زرابى بر خيل دائرة مركز البلينا وتحرر له المحضر رقم 1533 إدارى البلينا لسنة 2015 بجانب ضبط بندقية خرطوش مع"محمد .ع" 32 سنة عامل ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات وتحرر له المحضر رقم 1842 إدارى مركز العسيرات لسنة 2015 وضبط فرد روسى صناعة محلية و"4" طلقات مع" خليفه .س" 17 سنة عامل مقيم بناحية ساحل طما بدائرة مركز طما وتحرر له المحضر رقم 1373 إدارى لسنة 2015 .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم الى النيابات المختصة للتحقيق .