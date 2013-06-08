قافلة طبية لمرض الهيموفيليا فى الإسماعيلية

تنطلق فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، القافلة الطبية برعاية جمعية أصدقاء مرضى النزف (سيولة الدم) قال محمد صلاح عضو الجمعية وهو من مرضى الهيموفيليا، إنه سوف يتم خلالها شرح تفصيلى لأولياء الأمور كيفية التعامل مع مرضى الهيموفيليا وكيف تحدث الإصابة بالمرض وخصوصا أنه مرض وراثى مزمن.

وسوف ينضم إلى القافلة أطباء من مدينة الإسماعيلية ويشارك فيها عدد من أطباء الاتحاد العالمى لمرض الهيموفيليا وسوف يتم عقد اجتماع فى جامعة قناة السويس الذى يضم مدن القناة الثلاث (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد) وقال محمد، إن مرضى الهيموفيليا يحتاجون إلى دعم نفسى قبل الدعم المادى وإن الجمعية أيضا تحتاج إلى الدعم وأن هذه القوافل لها أهمية كبرى وخصوصا فى المناطق الريفية أو صعيد مصر والتى يكثر فيها زواج الأقارب ودعا محمد الجميع للمشاركة فى هذه القافلة.