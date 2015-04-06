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عامل بالبحيرة لرئيس الوزراء: ربنا يقويك.. ومحلب: فخور بشباب مصر

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فى ختام الزيارة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى محافظة البحيرة، يرافقه وزيرا البترول، والتنمية المحلية، لافتتاح المرحلة (9-أ) من مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، أشاد رئيس الوزراء، بأداء العاملين فى وزارة البترول، والشركات العاملة فى مجال البترول فى .
>لحظة وصول محلب -اليوم السابع -4 -2015
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لحظة وصول محلب

وقال محلب للعاملين: رئيس الجمهورية يتابع باهتمام مشروعات البترول والطاقة بوجه عام، سواء الاكتشافات الجديدة أو غيرها، وأضاف خلال لقائه بالعاملين: أنتم تسابقون الزمن لتعويض ما فاتنا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توقفت الاستكشافات الجديدة، والآن نعمل على زيادة الاستكشافات البترولية للتقليل من كميات الاستيراد، ونعمل على أن نصل عام 2020 أو ما قبله إلى اكتفاء ذاتى من الغاز المصرى.

المهندس إبراهيم محلب يزيح الستار عن المشروع -اليوم السابع -4 -2015
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المهندس إبراهيم محلب يزيح الستار عن المشروع

وخلال تجوله فى الحفار سكارابيو 6، والحفار القاهر 2، قابل العاملون رئيس الوزراء ومرافقيه بحفاوة وترحاب، مشيرين بعلامة النصر ومرددين "تحيا مصر... تحيا مصر"، وقال له أحد العاملين " ربنا يقويك " ..فرد عليه محلب " ويقويكم".

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن الحفارين وطريقة تشغيلهما وكذلك أهم الإنجازات التى تحققت لشركتى رشيد والبرلس.

وقال رئيس الوزراء: إننى فخور بشباب مصر الكفء، العاملين بالحفار، فاليوم المهندسون المصريون العاملون فى مجال البترول على كفاءة عالية، ونجدهم يعملون فى كبرى الشركات العالمية فى مختلف الدول.

المهندس إبراهيم محلب يفتتح المشروع -اليوم السابع -4 -2015
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المهندس إبراهيم محلب يفتتح المشروع

المهندس إبراهيم محلب بعد وصوله البحيرة -اليوم السابع -4 -2015
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المهندس إبراهيم محلب بعد وصوله البحيرة

المهندس إبراهيم محلب يشاهد رسم كروكى للمشروع -اليوم السابع -4 -2015
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المهندس إبراهيم محلب يشاهد رسم كروكى للمشروع

المهندس إبراهيم محلب بستمع ووزير التنمية المحلية -اليوم السابع -4 -2015
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المهندس إبراهيم محلب بستمع ووزير التنمية المحلية


>- محلب: توقيع أكثر من 50 اتفاقية بمجال الطاقة مع شركات عالمية

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مصر 365

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