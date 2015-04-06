النيابة تأمر بحبس شبكة آداب 4 أيام على ذمة التحقيقات بدمياط

أمر محمد سلام مدير نيابة مركز الزرقا بمحافظة دمياط بحبس عاطل وزوجته وعامل أربعة أيام على ذمة المحضر رقم 4262 جنح مركز شرطة الزرقا لسنة 2015م فى تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة وممارسة الرذيلة بمقابل مادى، وذلك بعد اعترافهم بارتكاب الواقعة محل التحقيق.

وكان رجال مباحث مركز شرطة الزرقا بدمياط برئاسة النقيب عاصم الجميلى معاون مباحث المركز وضباط قسم حماية الآداب بمديرية أمن دمياط قد تمكنوا من ضبط كل مــن إبراهيم.م.ا 35 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز منية النصر/ دقهلية .وسالى.غ 20 سنة ربة منزل "زوجة الأول" ومقيمة بناحية ميت الخولى دائرة المركز.

>وذلك بعد أن وردت معلومات تفيد بقيامهما باستئجار شقة بذات الناحية لإدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبصحبتهما حمادة.ر 39 سنة عامل وذلك أثناء قيامه بممارسة الرذيلة مع زوجة الأول وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على مبلغ مالى قدرة (200) جنيه وبحوزة الثالث مبلغ مالى قدرة (130) جنيهًا.. وكاميرا صغيرة مثبتة بحائط الغرفة للتصويرو بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الأول بإدارة الشقة فى الأعمال المنافية للآداب والثانية والثالث بممارسة الرذيلة مقابل أجر، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.