ضبط أسلحة خرطوش وبيضاء بحوزة 3 فى الوادى الجديد

ألقت قوة شرطة من مباحث قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد خلال حملة، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية.

وفى التفاصيل ضبطت الحملة"م.م" -22 سنة عاطل- وبحوزته سلاح ناري، بدون ترخيص وكمية من الألعاب النارية وحررت له محضر وإحالته إلى النيابة فباشرت التحقيق.

>كما تمكنت من ضبط طالب بحوزته سلاح أبيض وعاطل بحوزته ذخيرة خرطوش عيار 12 مللى وسلاح أبيض عبارة مطواة قرن غزال وحررت لهما المحضرين اللازمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.