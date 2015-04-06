اقعد مع كبار السن واسمعهم علشان تحميهم من المرض النفسى

- المشاكل النفسية لكبار السن

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- التشخيص المبكر للأعراض النفسية لكبار السن

- العلاج الدوائى

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يواجه كبار السن مشكلات نفسية نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها إهمال الأبناء أو المرض أو غيرها من أسباب، فكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلات وتأثيراتها النفسية؟>قال الدكتور خالد صبرى العطار، استشارى الطب النفسى، إن كبار السن قد يصابون بالاكتئاب والقلق وضمور خلايا المخ "الزهايمر" ومضاعفاته، نتيجة نقص مناعتهم النفسية، وذلك للأسباب التالية:عدم قدرتهم على التواصل مع الغير، والتعبير عما يدور بداخلهم من تغيير بالحالة النفسية والمزاجية السيئة، مما يترتب عليه إحساسهم بالإعياء المرضى والشعور ببعض الألم بالجسم، مثل زيادة ضربات القلب وصعوبة التنفس والصداع المتكرر، ومتاعب الجهاز الهضمى.عادة يشعر كبار السن بعدم احتياج الآخرين إليهم وعدم مشاركتهم فى مشكلات الحياة الأسرية، مما يجعلهم يعتبرون أنفسهم عبئا على أبنائهم، وبالتالى يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية السابقة.>وأشار د. صبرى قائلا: "يجب عند ملاحظة تغييرات غير معتادة فى سمات الشخص، والتى غالبا ما تكون ناتجة عن اضطراب بالناحية النفسية والمزاجية مثل العزلة، وتحول الشخص من عصبى إلى هادى والعكس، بضرورة الجلوس مع المريض ومناقشته فى المشكلة التى يعانى منها، وفى حالة فشل المحاولات يجب الذهاب إلى الطبيب المختص".>وأضاف د.صبرى قائلا: "يحتاج علاج بعض الحالات إلى العلاج الدوائى، ويراعى الحالات المرضية التى يمكن أن تكون مصابة بأمراض الكلى والكبد ومرض السكر".