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الكيوى الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد

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الكيوى الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد الكيوى الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد
السمنة من أهم المشكلات التى يسعى الكثيرون للتخلص منها بشتى الطرق، للوصول إلى الوزن المثالى، والحصول على الرشاقة.

الأعشاب يستخدمها الكثيرون للتخلص من الوزن الزائد


>وفى هذا السياق تشير الدكتورة أمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك بعض الأشخاص يلجئون لتناول الأعشاب التى تساعد على زيادة نسبة حرق فى الجسم، وتؤدى إلى التخلص من الوزن الزائد كالزنجبيل والقرفة والشاى الأخضر.

عصير الأناناس والكيوى هو الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد


> وتتابع د. أمال، أن أفضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد تناول بعض العصائر الطبيعية التى تساعد على ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم، كعصير الأناناس والكيوى أو تناولهما كفاكهة حيث يحتويان على نسبة عالية من المواد التى تحرق الدهون وتخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.

طريقة تناولك للكيوى والأناناس


>وتقدم استشارى السمنة والنحافة طريقة تناول الأناناس والكيوى للتخلص من 10 كيلو من الوزن فى الشهر، وذلك عن طريق تناولهما كعصير يوميًا كبديل لوجبة العشاء ويراعى عدم إضافة السكر أثناء عصر العصير، وممارسة المشى يوميًا بعد وجبة العشاء.

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