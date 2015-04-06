مديرية أمن بورسعيد تنجح في حل مشكلة سائقي سيارات أجرة “القاهرة – بورسعيد”

نجحت مديرية أمن بورسعيد، في ايجاد حل لمشكلة سائقي السيارات الاجرة، التي تعمل بين القاهرة و بورسعيد، و الذين نظموا وقفات احتجاجية بسياراتهم، امام ديون عام محافظة بورسعيد الاسبوع الماضي.

وكان قد تضرر عدد كبير من قائدى السيارات الأجرة “البيجو” ببورسعيد من المسئولين بإدارة موقف سيارات المرج بالقاهرة، لتخفيضهم أعداد السيارات “ترخيص بورسعيد”، التى تقوم بتحميل ركاب من موقف المرج إلى بورسعيد.

وحرصاً من مديرية امن بورسعيد على إيجاد حل لتلك المشكلة، قام اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد بتحقيق عددة اتصالات بالسيد اللواء مدير امن القاهرة والقيادات الأمنية، ومسؤلي ادارة مواقف سيارات المرج، وعبود لإحتواء الأزمة، كما وجه بسفر قيادات ادارة مرور بورسعيد إلى القاهرة اكثر من مرة، وتم التفاوض مع المسؤلين للتوصل الى حل لتلك الأزمة.

وتوجه الرائد حسن السخري، رئيس مباحث مرور بورسعيد إلى القاهرة، برفقة رئيس نقابة قائدى السيارات الأجرة.

و قد عقد اجتماع بحضور ممثلى مديرية امن القاهرة، و مدير موقف المرج ونقابة قائدى السيارات الأجرة بالقاهرة، وقد نجحت تلك المفاوضات فى التوصل إلى ان يكون تحميل السيارات على النحو التالى :-

> - بالنسبه للسيارات البيجو يتم تحميل عدد (1) سيارة ترخيص القاهرة مقابل عدد (3) سيارة بيجو ترخيص بورسعيد .

> - بالنسبه للميكروباص يتم تحميل عدد (1) ميكروباص ترخيص القاهرة مقابل عدد (4) سيارة بيجو ترخيص بورسعيد .

> - يتم تحميل سيارات البيجو ترخيص القاهرة من بورسعيد .

> - سيتم منح مهلة شهرين تنتهى فى 5/6/2015 لحصر السيارات التى ترد من بورسعيد إلى القاهرة، ومن يثبت أنه لايحضر لمدة 15 يوم فى الشهر، يتم إلغاء خط السير الخاص به، ويعاد تقييم النسبه بعد يوم 5/6/2015 حسب السيارات التى تعمل فعليا.

لاقت تلك القرارات استحسان قائدى السيارات “البيجو”، وبدأوا فى تنفيذها بالفعل، حيث عادت حركة السيارات خط “بورسعيد – القاهرة” تسير بصورة طبيعية.

المراسل/ جمال نوفل