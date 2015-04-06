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بالصور.. افتتاح معرض لمنتجات التعليم الفنى بالسويس بمشاركة 19 مدرسة

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افتتح اللواء العربى السروى، محافظ السويس، اليوم الاثنين، أول معرض لمنتجات التعليم الفنى للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية، والذى يقام بالمدرسة الفندقية المتقدمة ويستمر فى المدة من 6 إلى 9 أبريل 2015.

المحافظ فى افتتاح المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ فى افتتاح المعرض

ويشمل المعرض أقسام البحرية والإلكترونيات والكهرباء وهندسة السيارات والملابس الجاهزة وقسم الكمبيوتر وقسم البنك والنجارة ونجارة الأثاث والصناعات الزخرفية والغذائية والحلويات، والتى قام بتنفيذها طلاب 19 مدرسة فنية باشراف التعليم الفنى بالمديرية.

وأكد المحافظ أن التعليم الفنى فى الفترة المقبلة سيشهد طفرة وبخاصة فى السويس التى سيقام بها عدد من المشروعات المتعلقة بمشروع تنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة التعليم الفنى ومحافظة السويس فى عدد من الموضوعات للارتقاء بالتعليم الفنى ليواكب متطلبات سوق العمل.

المحافظ وحديث جانبى مع الطالبات -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ وحديث جانبى مع الطالبات

وطلب المحافظ من القائمين على المعرض بتنظيمه سنويًا وعرضه للجمهور مدة أطول حتى يستفيد مواطنو السويس بالمعروض من الصناعات المقدمة.

حضر الافتتاح ممثلون عن الدكتور محمد يوسف، وزير الدولة للتعليم الفنى، وعبد الحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم، ومحمد عزب، مدير عام التعليم الفنى، واللواء عبد العظيم محمد، رئيس حى السويس، وسلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد عبد الحميد، مدير المدرسة الفندقية المتقدمة، ومديرو المدارس الفنية والمشرفون على المعرض وطلاب المدارس المشاركة.

جانب من المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من المعرض

بعض المنتجات من تقديم الطلاب -اليوم السابع -4 -2015
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بعض المنتجات من تقديم الطلاب

جانب من المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من المعرض

حديث جانبى -اليوم السابع -4 -2015
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حديث جانبى

المشاركون فى المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المشاركون فى المعرض


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