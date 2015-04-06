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” مصطفي العلى ” يتشاجر من أجل أصدقائه بسبب ” دنيا جديدة “‎

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" مصطفي العلى " يتشاجر من أجل اصدقائه بسبب " دنيا جديدة "‎

” مصطفي العلى ” يتشاجر من أجل اصدقائه بسبب ” دنيا جديدة “‎

يستأنف، النجم الشاب ” مصطفي العلي “، استكمال تصوير باقي  مشاهده في مسلسله ” دنيا جديدة ” باستوديو ” الأهرام ”  مع باقي أسرة المسلسل .

وصرح ” العلي ” أن دوره فى المسلسل مختلف تمامآ عن ماقدمه من قبل فهو يقوم بدور ” شادي ” هذه الشخصية التى تمر بعده مراحل منها النشأة في أسرة لأب ملتزم جدًا وهو الفنان ” سامح الصريطى ” وأم متحررة للغاية وهي الفنانة  ” عبير منير ” ، ويمر بالعديد من المفارقات ويتعرض لعدة مشاكل ، مما يجعله يغير نمط وأسلوب حياته تمامًا .

وعن مشهد المشاجرة يتحدث ” العلي “، أنه مشهد صعب للغاية وخضعت لعدة تدربيات لإتقان عمل المشهد ، وأن سبب المشاجرة هو الدفاع عن أحد أصدقائي ، وهذا المشهد سبب لي الكثير من الإصابات .

” دنيا جديدة ” بطولة الفنان القدير ” حسن يوسف “، والفنان ” سامح الصريطى “، والنجم ” محمد نجاتى “، والنجمة ” نرمين ماهر “، والفنانة ” عبير منير “، وعدد كبير من نجوم الدارما المصرية ومن اخراج المخرج ” عصام شعبان ” .
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" مصطفي العلى " يتشاجر من أجل اصدقائه بسبب " دنيا جديدة "‎

” مصطفي العلى ” يتشاجر من أجل اصدقائه بسبب ” دنيا جديدة “‎

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