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بالصور.. محافظ السويس يفتتح أول معرض للتعليم الفني بالسويس بمشاركة 19 مدرسة

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بالصور.. محافظ السويس يفتتح أول معرض للتعليم الفني بالسويس بمشاركة 19 مدرسة بالصور.. محافظ السويس يفتتح أول معرض للتعليم الفني بالسويس بمشاركة 19 مدرسة

افتتح اللواء العربي السروي محافظ  السويس اليوم الأثنين أول معرض التعليم الفني للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية  الذي يقام بالمدرسة الفندقية المتقدمة والذي يستمر فى المدة  من 6 الى 9 إبريل 2015 .

ويشمل المعرض اقسام البحرية والإلكترونيات والكهرباء وهندسة السيارات والملابس الجاهزة وقسم الكمبيوتر وقسم البنك والنجارة ونجارة الأثاث والصناعات الزخرفية والغذائية و الحلويات والتي قام بتنفيذها طلاب 19 مدرسة فنية باشراف التعليم الفني بالمديرية.

واكد المحافظ ان التعليم الفني في الفترة القادمة  سيشهد طفرة وبخاصة في السويس التي ستقام بها عدداً من المشروعات المتعلقة بمشروع تنمية قناة السويس مشيراً إلى انه يتم التعاون مع وزارة التعليم الفني ومحافظة السويس في عدد من الموضوعات للإرتقاء بالتعليم الفني ليواكب متطلبات سوق العمل.

وطلب المحافظ من القائمين على المعرض بتنظيمه  سنويا وعرضه للجمهور  مدة أطول حتى يستفيد مواطني السويس بالمعروض من الصناعات المقدمة.

حضر الإفتتاح ممثلين عن الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى وعبد الحافظ وحيد مدير عام  التربية والتعليم  ومحمد عزب مدير عام التعليم الفني واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد عبد الحميد مدير مدرسة الفندقية المتقدمة ومديري المدارس الفنية والمشرفين على المعرض وطلاب المدارس المشاركة.

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